Apple Reality en een nieuwe Mac Pro: hiermee komt Apple begin 2023

Met de HomePod 2 en de MacBook Pro’s zijn de eerste nieuwe devices van dit jaar gelanceerd. Wat kan je begin 2023 nog meer van Apple verwachten?

Wat kan je van begin 2023 van Apple verwachten?

Apple verraste vorige maand met de lancering van een nieuwe serie MacBook Pro’s en een nieuwe generatie HomePod. Het lijkt erop dat deze devices eigenlijk voor afgelopen jaar bedoeld waren, maar door vertraging pas in januari verschenen. Welke devices kunnen we begin 2023 nog meer verwachten van Apple?

De eerste VR-bril van Apple lijkt er eindelijk te komen en het is de verwachting dat het bedrijf een nieuwe Mac Pro aankondigt. We zetten alle nieuwe devices die je begin 2023 van Apple kan verwachten voor je onder elkaar.

Nieuwe Mac Pro verschijnt begin 2023

In 2019 bracht Apple een van de grootste updates uit voor de Mac Pro. De nieuwe krachtpatser greep terug naar het ontwerp van vroeger, maar was van binnen een van de snelste computers van dat moment. Volgens Mark Gurman werkt Apple nu aan een nóg snellere Mac Pro, die begin 2023 moet verschijnen.

De nieuwe Mac Pro zal volgens Mark Gurman draaien op Apple Silicon, Apples eigen chip. De Mac Pro krijgt een nieuwe M2 Ultra-chip, een chip met een 24-core cpu en een 76-core gpu met minimaal 192GB aan werkgeheugen. Naar verwachting is ook de nieuwe Mac Pro uit te breiden met meer opslagruimte, werkgeheugen en andere aspecten.

Volgens Gurman voert Apple nu tests uit met macOS 13.3, dat eveneens begin 2023 verschijnt. De nieuwe Mac Pro wordt samen met macOS 13.3 verwacht in maart of april, waardoor we niet lang meer hoeven te wachten op deze nieuwe krachtpatser.

Apple Reality verschijnt dit voorjaar eindelijk

De geruchten gaan al jaren, maar hoe het er nu naar uitziet verschijnt Apples eerste VR-bril begin 2023 toch echt. Eerder vorig jaar doken de eerste aanwijzingen voor een VR-headset op in de broncode en logbestanden van de App Store. Hieruit bleek dat Apple werkt aan xrOS, het besturingssysteem waar Apple Reality op draait.

De bril is vooral gemaakt voor het streamen van videocontent en communicatie, zoals videobellen. Het apparaat is naar verwachting relatief licht en beschikt over twee 4K-schermen met micro-led-technologie. De VR-bril heeft verder 15 camera’s, Wifi 6E en een geavanceerde processor, die ongeveer net zo krachtig is als de M1-processor van de Mac.

Mark Gurman en Ming-Chi Kuo zijn het er beiden over eens dat de VR-bril begin 2023 verschijnt, waarschijnlijk tijden een Apple Event in het voorjaar. Ben je benieuwd wat we al weten over de VR-bril? Hier zetten we alle geruchten over de Apple Reality voor je onder elkaar.

Apple komt met een nieuwe kleur iPhone

Apple heeft de afgelopen jaren vaker nieuwe kleuren voor de iPhone geïntroduceerd in het voorjaar. Zo kreeg de iPhone 13 er vorig jaar in maart twee nieuwe kleuren bij: ‘Alpine Green’ (Alpengroen) en ‘iPhone 13 green’ (Groen). In april 2021 verscheen de iPhone 12 eveneens in twee nieuwe versies, maar dan met paarse tinten.

Het is de verwachting dat Apple begin 2023 ook met een uitbreiding komt op de iPhone 14-serie en de smartphone in een nieuw jasje steekt. De iPhone 14 is dan naast de vijf huidige kleuren (blauw, paars, rood, middernacht en sterrenlicht) waarschijnlijk te verkrijgen in nog twee nieuwe kleuren. Welke kleuren dit worden blijft nog even afwachten.

Verder geen grote lanceringen in 2023

Door de lancering van Apple Reality is het de verwachting dat andere devices dit jaar geen enorme updates gaan krijgen. Recent werd al duidelijk dat Apple meer ontwikkelaars op de productie van de VR-bril heeft gezet, om de bril op tijd af te krijgen. Daarom krijgen iOS 17 en iPadOS 17 waarschijnlijk geen grote updates.

Ben je benieuwd wat je de rest van het jaar van Apple kan verwachten? Eerder zetten we al onze voorspellingen van Apple voor 2023 voor je onder elkaar. Het is in ieder geval duidelijk dat we begin 2023 wederom een aantal nieuwe devices van Apple kunnen verwachten, met Apple Reality als absoluut hoogtepunt.

