Apple gaat dit bedrijf mogelijk overnemen (en dat is goed nieuws)

Volgens geruchten gaat Apple een bedrijf overnemen, dat vooral goed nieuws is als je nog op Apple’s sportdienst zit te wachten. Dit moet je weten over de mogelijke overname.

Apple neemt Peloton mogelijk over

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken, die voorspellen dat Apple dit jaar weer een bedrijf gaat overnemen. Volgens Deepwater Asset Management, een Amerikaans investeringsbedrijf, is Apple van plan om in 2024 Peloton over te nemen. Peloton is een bedrijf dat fitnessapparatuur maakt voor in je huis, een trainingsapp heeft én waarbij je abonnementen af kunt sluiten. Hiermee haal je de sportschool dus in huis.

Peloton is op dit moment al actief in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Duitsland. Vooral laatstgenoemde is interessant, want dat betekent dat Peloton al actieve fitnessabonnementen aanbiedt in Europa. Dat is precies waarom Peloton, naast alle kennis op het gebied van fitness, zo interessant is voor Apple. Het overnemen van het bedrijf betekent namelijk dat Apple Fitness Plus mogelijk eindelijk wordt uitgebreid in Europa.

Wanneer komt Apple Fitness Plus?

Een aantal jaar geleden bracht Apple een eigen fitness-app uit. Met Apple Fitness Plus is het mogelijk om work-outs te volgen, die je vervolgens op je Apple Watch, iPad, iPhone en Apple TV kunt kijken. Jammer genoeg is Apple Fitness Plus nooit officieel uitgebracht in Nederland of België. Daar komt met de overname van Peloton mogelijk verandering in, want Apple heeft dan veel meer content om aan te bieden.

Peloton beschikt namelijk al over een enorm aanbod aan lessen en trainingen, die gecombineerd kunnen worden met Apple Fitness Plus bij een eventuele overname. Apple beschikt natuurlijk al over de Apple Watch en het Apple Fitness Plus-abonnement, dat aangevuld kan worden met de lessen van Peloton. Als Apple inderdaad besluit om het bedrijf over te nemen, dan kan Apple Fitness Plus nog verder uitgebreid worden.

Meer gezondheidsfuncties voor Apple

Goed nieuws dus als je nog zit te wachten op Apple Fitness Plus, want het lijkt erop dat Apple achter de schermen werkt aan een uitbreiding van de sportdienst. In 2021 breidde Apple de fitnessdienst al uit naar in totaal vijftien nieuwe landen. Op deze lijst van vijftien landen stonden behoorlijk wat Europese landen, zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

Nederland ontbrak dus wéér, waardoor we nog steeds geen gebruik kunnen maken van de fitnessdienst. Nu geruchten voorspellen dat Peloton wordt overgenomen, lijkt de kans groot dat Apple Fitness Plus ook naar Nederland komt. Je hoeft dan niet meer naar de sportschool, maar kunt cursussen vanaf thuis volgen met je Apple Watch of iPhone. Nog even geduld dus, want Apple Fitness Plus komt er dit jaar misschien wél.

