Geld sparen bij een Apple bank – dat willen we nu meteen!

Apple is al langer bezig om hun eigen betaalsysteem verder in te voeren. Is Apple van plan om met een eigen bank te komen? Wij hopen in ieder geval van wel!

Geld sparen bij een Apple bank

Na Apple Pay en Apple Card heeft het bedrijf uit Cupertino onlangs een nieuwe dienst gelanceerd. Je kunt hiermee een spaarrekening openen bij Apple. De rekening wordt dan aan je Apple Card gekoppeld.

Sparen bij Apple heeft veel voordelen

Het grote voordeel om te sparen bij Apple is de rente. Je krijgt maar liefst 4,15 procent rente. Ter vergelijking: bij de RaboBank, ING en ABN AMRO krijg je slechts 0,50 procent. Daarnaast krijg je bij Apple ook nog eens geld terug bij je aankopen. Wie wil dat nou niet?

Op dit moment zorgt Goldman Sachs (een internationale bank) voor de spaarrekeningen van Apple. Maar in de toekomst zou Apple natuurlijk zelf deze taken over kunnen nemen. Apple voegt immers steeds meer financiële producten toe aan hun portfolio. En met Apple Pay (Later) en Apple Card lijkt het bedrijf nu ook meer en meer het bankwezen in te willen stappen.

Dankzij de hoge rente en leuke extra’s zou dit voor een flinke leegloop bij andere banken kunnen zorgen. Waarom zou je immers niet meteen overstappen als je bij de Apple bank veel meer rente krijgt?

Apple Card nog steeds niet in Nederland

Het is nog wel even afwachten wat Apple precies van plan is. Apple Card is jammer genoeg nog steeds niet beschikbaar in Nederland of België. Sterker nog: de betaalfunctie is alleen geïntroduceerd in de Verenigde Staten.

Het is dus nog niet zeker of en wanneer de dienst naar Europa komt. Toch is er een lichtpuntje, want Tim Cook heeft eerder aangegeven om Apple Card in meer landen uit te brengen. Dan lijkt het idee van een echte Apple bank in Nederland helemaal niet zo vergezocht meer.

