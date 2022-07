Apple’s Back to School-actie is weer terug: dit betekent het voor jou

De zomervakantie is officieel begonnen en Apple startte onlangs weer zijn jaarlijkse Back to School-actie. Mooi! Want je krijgt dan een gratis cadeaukaart bij het kopen van een Mac of iPad.

Apple Back to School 2022: strooien met cadeaukaarten

Volg jij een opleiding? Dan krijg je bij Apple nu een gratis cadeaukaart als je een iPad of Mac koopt. Deze cadeaukaart heeft een waarde van maximaal 150 euro, afhankelijk van het apparaat dat je aanschaft.

Voorgaande jaren kregen studenten een gratis setje AirPods bij hun nieuwe aankoop. Apple gooit het roer dit jaar dus even om. Een cadeaukaart is natuurlijk ook leuk, want dan kun je direct gratis accessoires voor je nieuwe iPad of Mac bestellen.

De Back to School-actie geldt in Nederland, België en een aantal andere Europese landen. Je ontvangt alleen een gratis cadeaukaart als je (aankomend) student in het hoger onderwijs bent, maar ook ouders, docenten, mensen die thuisonderwijs geven en andere medewerkers uit het onderwijs op elk niveau profiteren van de actie.

Kies je voor een MacBook Air (M1- of M2-versie), MacBook Pro (13 inch, 14 inch of 16 inch) of iMac (M1-versie)? Dan krijg je een cadeaukaart met een waarde van 150 euro. Wil je liever een iPad Air 2022 of iPad Pro 2021? In dat geval geeft Apple je een tegoedbon ter waarde van 100 euro.

Niet alle Macs en iPads doen mee

Helaas komen niet alle Apple-computers en tablets in aanmerking voor de Back to School-actie. Kopers van een Mac mini, Mac Studio en Mac Pro vissen helaas naast het net. Ook de iPad mini en reguliere iPad vallen niet onder de actie. Dat is jammer, want de Mac Studio is momenteel Apples krachtigste Mac, die bijvoorbeeld voor film- of grafisch ontwerp-studenten heel goed van pas komt. Ook de iPad mini is met zijn handzame formaat perfect voor studenten.

Hoewel een cadeaukaart in onze ogen goed van pas komt, ‘verplicht’ de actie mensen om opnieuw iets bij Apple te kopen. Niet iedereen heeft accessoires of nieuwe AirPods nodig, dus dat is jammer. Er is helaas geen optie om de cadeaukaart van de Back to School-actie direct in te zetten, zodat je korting krijgt op je Mac of iPad.

