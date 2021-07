Apple Back to School 2021 van start: gratis AirPods bij een Mac of iPad

De Apple Back to School-actie van 2021 is gestart. Studenten en onderwijsmedewerkers krijgen gratis AirPods bij aanschaf van een iPad of Mac. Je moet hiervoor wel naar de speciale onderwijspagina van Apple gaan.

Apple Back to School 2021 in Nederland

De zomervakantie is in sommige delen van het land al begonnen, maar Apple zit met de gedachten alweer in de collegebanken. De jaarlijkse Back to School-actie is weer gestart en dat levert mooie voordelen op voor studenten.

Dit jaar krijg je een gratis setje AirPods bij aankoop van een Mac-computer of iPad. Ook ouders van studenten en onderwijsmedewerkers kunnen van de korting profiteren.

Ga naar de officiële onderwijspagina van Apple; Kies je nieuwee iPad, MacBook of iMac uit; Stop het product in je winkelmandje en kies ‘Ga door’; Kies wat voor AirPods je wil en voltooi de bestelling.

Het gaat om de tweede generatie AirPods met een ‘normaal’ oplaaddoosje. Wil je liever een draadloze oplaadcase? Dan moet je 50,01 euro bijbetalen. Wanneer je liever de AirPods Pro-oordopjes met betere geluidskwaliteit koopt, moet je 100,01 euro bijleggen.

Opvallend is dat het niet uitmaakt welk product je aanschaft. Je moet dus eventueel bijbetalen wanneer je een iPad Air koopt, maar ook wanneer je een ruim 5000 euro kostende Mac Pro in huis haalt.

Naast gratis AirPods krijg je ook 20 procent korting op AppleCare+, het uitgebreide garantiesysteem van Apple, en drie maanden gratis toegang tot Apple Arcade, Apple Music en Apple TV Plus. De actie loopt tot en met oktober, mits de voorraad strekt.

Deze Apple-producten doen mee

De volgende iPads en Macs doen mee aan Back to School 2021:

Meer voor studenten

