Studenten en docenten opgelet: de Apple Back to School 2020 actie is in Nederland van start gegaan. Daarmee krijg je tijdelijk gratis AirPods bij aankoop van een Mac of iPad.

Apple Back to School 2020 Nederland

De zomervakantie is in sommige delen van het land al begonnen, maar Apple zit met zijn gedachten alweer bij het volgende schooljaar. Dat is in dit geval goed nieuws voor studenten en docenten, omdat de Back to School actie van het bedrijf jaarlijks voor mooie aanbiedingen zorgt.

Dit jaar krijg je een gratis setje AirPods bij aankoop van een in aanmerking komende Mac of iPad. Omdat deze actie alleen geldt voor het onderwijs, is deze enkel zichtbaar via de onderwijspagina van de Apple Store. Zo maak je gebruik van de actie.

Zo krijg je gratis AirPods bij je aankoop:

Ga naar de onderwijspagina van de Apple Store; Kies een deelnemende iPad, iMac of MacBook; Stop het product in je winkelmandje en klik op ‘Ga door’; Kies de gratis AirPods of upgrade naar AirPods Pro; Voltooi je bestelling.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de actie loopt, maar meestal duurt deze een paar maanden.

Het gaat hier om de tweede generatie AirPods met een reguliere oplaadcase. Wel is het mogelijk om in dit venster te upgraden naar een draadloze oplaadcase of AirPods Pro door bij te betalen. Voor de draadloze case betaal je 50 euro extra, om te upgraden naar AirPods Pro ben je 100 euro extra kwijt.

Deze Apple-producten doen mee aan de actie

De volgende iPads en Macs komen in aanmerking voor de Back to School 2020 actie

MacBook Air (13,3 inch)

MacBook Pro (13,3 inch)

MacBook Pro (16 inch)

iMac (2,5 inch en 27 inch)

iMac Pro (27 inch)

iPad Pro 2020 (11 inch en 12,9 inch)

iPad Air (10,5 inch)

Naast de AirPods-actie loont het om als student of docent via de onderwijspagina van Apple iets te bestellen. Je profiteert dan namelijk van de onderwijskorting, wat al snel een paar tientjes op je aankoop scheelt.