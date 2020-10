Gebruik je zowel Android als iOS? Dan kun je kiezen tussen Apple Arcade en Google Play Pass, twee abonnementen die je toegang geven tot een gecureerd aanbod aan betaalde games (en apps). In deze vergelijking zetten we de twee ‘app-abonnementen’ tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie.

Apple Arcade vs Google Play Pass

Sinds oktober 2020 is Google Play Pass in Nederland verkrijgbaar. De betaalde dienst geeft je toegang tot honderden betaalde apps en games. Play Pass staat daarmee lijnrecht tegenover Apple Arcade, waarmee je ruim 100 exclusieve games kunt spelen voor precies hetzelfde maandbedrag.

Gebruik je zowel Android als iOS en overweeg je één van de twee aan te schaffen, of wil je overstappen? In deze Apple Arcade vs Google Play Pass-vergelijking zetten we de twee concurrenten tegenover elkaar.

1. Aanbod: Games vs games én apps

Wil je vooral gamen? Dan moet je bij Apple Arcade zijn. Apples abonnementsdienst heeft namelijk een assortiment dat uit ruim 100 exclusieve spellen bestaat. Deze games vind je dus nergens anders en zijn alleen via Apple te spelen. Het bedrijf van Tim Cook sluit per spel een deal af. Zodra deze overeenkomst afloopt, is het mogelijk dat de game weer in de App Store terechtkomt (en dus voor iedereen met een iOS-apparaat verkrijgbaar is).

Over het assortiment gesproken: een abonnement op Google Play Pass geeft je toegang tot ruim 350 apps, maar deze zijn niet exclusief. Play Pass-games als Monument Valley en Terraria kun je immers ook gewoon in de App Store vinden.

Bovendien bestaat het aanbod van Play Pass niet alleen uit games, maar ook uit apps. Je krijgt bijvoorbeeld toegang tot de premiumversie betaalde apps, zoals AccuWeather. Beide abonnementen zijn overigens vrij van advertenties. Apps en games moet je ook ‘gewoon’ nog downloaden: zowel Apple Arcade als Google Play Pass zijn dus geen streamingdiensten à la Google Stadia.

2. Platformen: Overal gamen, of niet?

Google Play Pass werkt niet op een Apple-apparaat, en vice versa. Wel kun je Apple Arcade op veel meer platformen gebruiken dan Googles evenknie. De gamebundel van de iPhone-maker werkt namelijk op alle Apple-producten, waaronder iPhone, iPad, Mac(Book) en Apple TV.

Op die manier kun je bijvoorbeeld op je laptop met gamen beginnen, en het spel in de trein op je iPhone afronden. Apple Arcade ondersteunt overigens zowel de Xbox Wireless- als PlayStation DualShock 4-controller.

Play Pass werkt op alle apparaten met Android, waaronder smartphones, tablets en Chromebooks. Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras. Niet iedere game werkt bijvoorbeeld op Android TV, Googles tegenhanger van tvOS. Ook verschilt het per spel of je wel/niet met een controller kunt gamen. Het is bij Play Pass dus belangrijk om je van tevoren goed in te lichten en de voorwaarden per spel te bekijken.

3. Prijs: Verschillende jaarabonnementen

Beide abonnementen kosten 4,99 euro per maand en hebben een gratis proefperiode van 30 dagen. Betaal je liever vooruit? Een jaarabonnement op Google Play Pass kost 29,99 euro. Bij Apple ben je voor twaalf maanden toegang 49,99 euro kwijt.

Wel is het zo dat je beide abonnementsdiensten met gezinsleden kunt delen: niet iedereen hoeft dus los een pakket af te sluiten. Bovendien is Apple Arcade onderdeel van Apple One, Apples dienstenbundel die later dit jaar in Nederland van start gaat en voordeliger is op het moment dat je bijvoorbeeld al abonnementen op Apple TV Plus en iCloud hebt.

Conclusie

Welk app-abonnement is meer de moeite waard? Het antwoord op die vraag hangt in eerste instantie af van je ‘kamp’. Apple Arcade is niet beschikbaar op Android, en andersom. Behoor je niet tot één groep en heb je bijvoorbeeld een iPad én Android-telefoon? Dan valt er wel wat te kiezen: met Apple Arcade krijg je toegang tot games, met Google Play Pass krijg je er ook apps bij.

Over smaak valt niet te twisten, dus het is lastig om het aanbod te vergelijken. Wel is het een feit dat het aanbod van Apple Arcade exclusief is, in tegenstelling tot Google Play Pass. Ook trekt Apples abonnement aan het langste eind wat betreft ondersteuning. Je kunt games namelijk op alle Apple-producten spelen mét controller. Bij Play Pass verschilt dit weer per spel.

Meer over Apple Arcade

Heb je gekozen voor Apples gamebundel? Wij helpen je graag op gang om alles uit de dienst te halen. Lees bijvoorbeeld onze Apple Arcade-beginnersgids voor een vliegende start en check ons overzicht van de beste Apple Arcade-games voor inspiratie. Ben je uitgespeeld? Dan helpen we je verder bij het opzeggen van Apple Arcade.