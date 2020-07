Apple Arcade weet de harten van gamers nog niet te veroveren en daarom moet het roer om. Apple scheidt het kaf van het koren en gaat daarom voortaan vooral populaire games aanbieden. Kleinere spellen moeten het veld ruimen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple Arcade krijgt ander soort games’

Dat schrijft Mark Gurman, een bekende Apple-journalist van Bloomberg. Volgens de zakenwebsite kiest Apple Arcade voor een andere strategie om bestaande abonnees zo veel mogelijk te behouden. De iPhone-maker zou hiervoor in het aanbod snijden. Games die niet aan kwaliteitseisen voldoen, worden afgekeurd. Ook als ze momenteel al bijna klaar zijn.

Apple gaat volgens Bloomberg dus actief aansturen op het game-aanbod van Arcade. Er zou vooral plek zijn voor games die abonnees op lange termijn weten te boeien. Met andere woorden, Apple Arcade wil vooral spellen in het assortiment die klanten dagelijks spelen.

Bloomberg schrijft dat Apple Grindstone als hét voorbeeld van zo’n game aanhaalt. Deze Arcade-puzzelgame doet het volgens de iPhone-maker goed vanwege de uitdaging en vele beschikbare levels. Mensen kunnen hierdoor lang blijven doorspelen, en daar is een abonnementsdienst als Apple Arcade natuurlijk bij gebaat.

Grindstone Capybara Games Inc. 8,8 (34 reviews) Gratis via App Store

Aan de andere kant moeten games die klanten minder vaak oppakken het veld ruimen, aldus Bloomberg. Sterker nog: games die momenteel in ontwikkeling zijn maar waarschijnlijk niet langdurig gespeeld gaan worden, zouden zijn geschrapt. De zakensite beschrijft dat enkele gamemakers hierdoor in financiële problemen zijn gekomen.

Meer over Apples gamedienst

Apple Arcade werd gelijktijdig met iOS 13 onthuld. Je kunt de dienst vergelijken met Netflix, maar dan voor games. Voor een vast maandelijks bedrag speel je exclusieve games op al je Apple-apparaten, geheel reclamevrij.

Het succes van zo’n dienst valt of staat natuurlijk met het aanbod. Daarom hebben wij een lijst van de beste Apple Arcade-games voor je samengesteld. De dienst kwam in 2019 uit, waardoor we de ‘Netflix voor games’ inmiddels uitgebreid hebben kunnen testen. Hoe dat bevalt, lees je in onze Apple Arcade review-update.