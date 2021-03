Apple streeft ernaar om ergens in de komende maanden een mixed-reality-headset aan te kondigen tijdens een fysiek evenement, aldus Mark Gurman via Bloomberg. De exacte datum en invulling van dit speciale AR/VR-headset event van Apple is nog onbekend.

Apple presenteert AR/VR headset tijdens fysiek event

Betrouwbare Apple-insider Mark Gurman schrijft namens Bloomberg over de komst van de AR/VR headset van Apple. De techjournalist claimt dat Apple het nieuwe apparaat halverwege 2021 aankondigt tijdens een – indien mogelijk – fysiek evenement. In september 2019 organiseerde het techbedrijf voor het laatst een live evenement. Sindsdien zijn alle aankondigingen digitaal georganiseerd, vanwege het coronavirus.

Apple AR/VR headset render door Antonio DeRosa

De AR/VR headset – niet te verwarren met Apple Glass – is naar verwachting een prijzig en meer “niche”-apparaat voor ontwikkelaars. De headset is krachtig en beschikt over zowel augmented reality (AR) als virtual reality (VR). Het verschil tussen deze technieken is dat de eerste de werkelijkheid uitbreidt door er een digitaal laagje overheen te leggen, denk aan Pokémon GO, terwijl VR juist een compleet nieuwe digitale wereld schept, zoals bij een VR-film in de bioscoop.

Volgens geruchten van The Information krijgt de headset van Apple twee 8K-displays en meer dan twaalf camera’s voor het volgen van handbewegingen. Ook de oogbewegingen worden nauwkeurig gemeten via eye tracking. Met deze specificaties gaat Apple de concurrentie aan met de Oculus Rift VR-brillen van Facebook.

Apple Glass: de slimme bril van Apple

Na de aankondiging van de mixed-reality-headset is Apple van plan om de ​​meer op consumenten gerichte Apple Glass uit te brengen. De slimme bril lijkt namelijk vooral een accessoire te worden voor je iPhone, net zoals de Apple Watch dat al jaren is.

Volgens Bloomberg kan de lancering van de bril nog enkele jaren op zich laten wachten. Meer lezen over de komst van dit slimme accessoire? Check dan onze Apple Glass-overzichtspagina met al het laatste nieuws.

