Kuo: ‘AR/VR-bril van Apple komt in januari 2023 op de markt’

Apple heeft wilde plannen voor AR en VR, dat is inmiddels wel duidelijk. Volgens een bekende Apple-analist hoeven we dan ook niet lang meer op de release van de eerste Apple AR/VR-bril te wachten.

Apple AR/VR-bril komt in 2023

Het lijkt wel een sprookje: Apples mixed reality-bril. Wanneer komt hij, wat kan hij allemaal en hoe gaat hij er precies uitzien? Op de eerste vraag denkt bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo antwoord te hebben. Volgens hem lanceert de fabrikant uit Cupertino zijn AR/VR-bril al in januari 2023. Dat betekent dat we nog maar iets langer dan een half jaar geduld moeten hebben.

Volgens Kuo heeft het apparaat potentie om ‘een gamechanger voor de headset-industrie’ te worden. Ook denkt hij dat de release van een Apple-AR/VR-bril ervoor gaat zorgen dat veel andere fabrikanten soortgelijke headsets zullen uitbrengen. Hierdoor krijgt de industrie een flinke boost en worden er waarschijnlijk in een korte tijd flinke stappen gezet op het gebied van AR en VR.

Hoewel Apple’s focus de laatste tijd behoorlijk op AR ligt, verwacht Kuo dat de fabrikant ook in VR een glanzende toekomst ziet. De AR/VR-bril wordt dan ook ‘Apple’s meest gecompliceerde product ooit’, aldus de analist. Het apparaat moet overigens niet verward worden met Apples AR-bril, die pas later op de markt komt. Volgens Kuo richt de AR/VR-bril zich vooral op het spelen van games en het ontdekken van virtuele werelden.

Meer over mixed reality en VR

Mixed reality (MR) vervaagt de grens tussen de fysieke en de virtuele wereld. De omgeving wordt in kaart gebracht, waarna het apparaat hierin virtuele objecten ‘projecteert’. Deze zijn natuurlijk enkel zichtbaar tijdens het dragen van de bril. Een mixed reality-headset is niet transparant, maar ziet eruit als een VR-bril. Dankzij meerdere camera’s ziet de gebruiker zijn omgeving op een aantal ultra-hogeresolutieschermen.

Omdat de bril dus gebouwd is als een VR-bril, kunnen gebruikers zich ook wanen in volledig digitale werelden. In dat geval is de fysieke wereld niet langer zichtbaar. De mogelijkheden van AR en VR zijn eindeloos, dus we zijn enorm benieuwd wat Apple allemaal voor ons in petto heeft.

