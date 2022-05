‘Apple VR-bril krijgt 14 camera’s – dit is de functie erachter’

Er gaan nieuwe geruchten rond omtrent de functies van de AR/VR-bril van Apple. Deze zou maar liefst 14 camera’s krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple VR/AR-bril: levensechte avatars

Eerder deze week ging het gerucht rond dat de lancering van de Apple AR/VR-headset eind dit jaar zou zijn. Nu krijgen we weer een nieuwe roddel op ons bord. De headset zou maar liefst 14 camera’s krijgen om levensechte avatars weer te kunnen geven. Een blogpost van Wayne Ma van The Information meldt dat de plaatsing en integratie van deze 14 camera’s een enorme puzzel zijn voor ingenieurs van deze ‘Apple Reality’.

De camera’s (aan de binnenkant van het apparaat) zouden het gezicht van de gebruiker volgen. Dit moet ervoor zorgen dat het virtuele evenbeeld de uitdrukkingen en mondbewegingen nauwkeurig weergeven. Dit is een essentiële functie wil de Apple AR/VR-bril slagen.

Voormalig chef Design, Jony Ive, blijft betrokken

Het rapport van Wayne Ma zegt tevens dat dat Apple’s voormalige design chef Jony Ive betrokken is gebleven bij het headset project. Niet als werknemer, maar als een externe consultant van het bedrijf. Hierbij gaat het om de plaatsing van de accu, de eerder genoemde 14 camera’s en de ergonomie.

De headset zelf zal naar verwachting worden aangedreven door twee chips. De beste van deze twee is volgens de geruchten even krachtig als de M2-chip. Deze verwachten we in de nieuwe MacBook Air- en iPad-modellen later dit jaar.

‘Apple AR/VR-bril functie is niet gaming’

De Apple AR/VR-bril functies lijken zich niet te focussen op gaming. Medewerkers van de headset zijn het hier naar verluidt niet mee eens. Geruchten melden dat Apple geen controllers voor de headset ontwikkelt. Via handbewegingen in het luchtledige moeten de functies van de Apple AR/VR-bril worden aangestuurd. Een andere mogelijkheid tot besturing is een ‘wasknijperachtige’ vingerklem als input voor het apparaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We verwachten dat de headset zonder externe apparaten kan draaien. De geruchten meldden al een langere tijd dat de Apple AR/VR-bril een standalone apparaat gaat zijn. De laatste bronnen zeggen dat de headset van Apple in 2023 zal worden uitgebracht.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de functies van de Apple AR/VR-bril? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app of houd gewoon onze site in de gaten.