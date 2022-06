Tim Cook over Apple en AR: ‘Jullie gaan zien wat we te bieden hebben’

Er gaan al jaren geruchten over een AR-bril van Apple. In een recent interview lijkt Tim Cook de komst van deze bril te bevestigen.

Apple-CEO Tim Cook hint naar AR-bril

Augumented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) zijn twee veelbesproken technieken die de werkelijkheid zoals wij die kennen flink gaan veranderen. Dat klinkt misschien eng, maar is heel tof. Zo kun je jezelf wanen in een buitenaardse wereld of kun je die ene mooie Ikea-bank virtueel in jouw huis neerzetten, zodat je weet of-ie matcht met je interieur. Apple investeert al jaren flink in AR; dat is geen geheim. Maar wat voor plannen heeft de fabrikant nu écht met de technologie?

In een interview voor China Daily sprak Tim Cook uitgebreid over Augumented Reality. ‘Ik ben enorm enthousiast over de mogelijkheden van AR. Het belangrijkste is – bij iedere vorm van technologie – om menselijkheid in het middelpunt te plaatsen. Daar focussen we ons bij Apple iedere dag op.’ Cook zegt vervolgens dat we ons, ondanks de vele mogelijkheden, nog steeds in het beginstadium van AR bevinden. Met een glimlach voegt hij toe: ‘Stay tuned, jullie gaan zien wat we te bieden hebben.’

Hiermee lijkt de Apple-CEO te bevestigen dat de fabrikant daadwerkelijk aan een AR-bril werkt, zoals we al jaren horen in allerlei geruchten. Natuurlijk is Cook nog niet concreet, maar dat is volkomen logisch. Volgens de geruchten kondigt Apple de bril ergens in 2023 of 2024 aan. We moeten dus nog even geduld hebben.

Meer over Apples AR-toekomst

Er is nog veel onduidelijkheid over Apples AR-bril. Hoewel alle berichten wijzen op een zogenoemde ‘mixed-reality-headset’ – een mix tussen VR en AR – is dit wellicht helemaal niet het geval. De bril zou zich namelijk ook volledig kunnen richten Augumented Reality. Tim Cook praat in het interview enkel over Apple en AR; VR blijft geheel achterwege, terwijl de interviewer hier wél een vraag over stelt. Dat is toch wel opvallend. Eerder waren er ook geruchten dat er twee verschillende brillen uit zouden komen: eentje voor AR en VR, en later eentje voor alleen AR.

Met augmented reality zie je een virtuele laag over de werkelijkheid heen. Dat is bijvoorbeeld handig als je aan het navigeren bent. Zo kan AR ‘geprojecteerde’ pijlen laten zien, waardoor jij weet welke kant je op moet. Je kunt met een eventuele AR-bril van Apple dus niet in een compleet digitale wereld stappen, zoals dit bij Virtual Reality wél het geval is.

