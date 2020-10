‘Sony levert schermen voor Apples AR-bril, verschijnt in 2021’

Langzaam maar zeker krijgt Apples grote nieuwe project vorm: de augmented reality-bril van het bedrijf zou schermen krijgen van Sony en mikken op een release in 2021.

‘Sony levert Apple AR-bril schermen’

Het nieuws is afkomstig van Macotakara, dat meldt dat het leveren van deze AR-bril schermen een belangrijke inkomstenbron voor Sony wordt de komende jaren. Dit doet vermoeden dat Apple een meerjarige deal met het bedrijf heeft gesloten.

De schermen van Sony zouden een hoge beeldkwaliteit hebben, maar tegelijkertijd erg dun en licht van gewicht zijn; cruciaal voor een scherm dat in een AR-bril gestopt wordt natuurlijk.

Door slim gebruik te maken van optische technologie kan er beeld worden geprojecteerd op het scherm, waar jij doorheen kijkt en zo een realistische augmented reality-ervaring ontstaat.

Volgens dit gerucht kunnen we de eerste AR-bril van Apple volgend jaar verwachten. Maar met alle geruchten die de afgelopen maanden opgedoken zijn, ontstaat er een wat onduidelijk beeld. Zo stelde Bloomberg onlangs dat Apple een speciale gaming-AR-headset zou lanceren in 2022 en dat een echte AR-bril pas in 2023 komt.

Eerst een gaming-headset, dan pas een AR-bril?

Deze gaming-headset zou augmented reality met virtual reality combineren en zo indrukwekkende mogelijkheden bieden voor games en VR-ervaringen. Daarna volgt pas de AR-bril waar we al zo vaak over geschreven hebben. Met deze bril wordt er digitale informatie in de echte wereld geplaatst, zoals route-info die als het ware op de weg uitgetekend wordt.

Dat Apple augmented reality belangrijk vindt, blijkt ook uit de zojuist verschenen iPhone 12 Pro. Het toestel heeft (net als de iPad Pro 2020) een LiDAR-scanner gekregen, die vooral AR-apps nog beter maakt.