‘Apple AR-bril release volgend jaar: maar vermoedelijk later te koop’

Apple is achter de schermen hard aan het werk met de ontwikkeling van de AR-bril. De release van de Apple AR-bril is volgens de geruchten eind 2022, maar waarschijnlijk moet je toch nog even wat langer wachten om er echt een te kopen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AR-bril release

Dat de Apple AR-bril er in 2022 aan komt lijkt volgens de laatste geruchten zeker. Maar Mark Gurman van Bloomberg zegt in zijn meest recente nieuwsbrief dat je waarschijnlijk nog wat langer moet wachten om er daadwerkelijk een te kopen.

Dit gebeurde ook met de eerste iPad, iPhone en de Apple Watch, zegt Gurman. De eerste AR-bril van Apple krijgt een complex design met verwisselbare lenzen. De ontwikkeling hiervan kost echter behoorlijk wat tijd.

Gurman vertelt verder dat de Apple Watch er destijds ook 227 dagen over heeft gedaan om daadwerkelijk op de markt te verschijnen. Cook stond toen behoorlijk onder druk van investeerders en toekomstige klanten om deze nieuwe productlijn te lanceren.

Apple AR-bril headset

Volgens Ming-Chi Kuo, ziet de headset er als een soort bril uit en beschikt alleen over Augmented Reality. Met AR zie je een virtuele laag over de werkelijkheid heen. Dat is bijvoorbeeld handig als je aan het navigeren bent en ‘geprojecteerde’ pijlen laten zien welke kant je op moet.

Verder zegt Kuo dat de bril ongeveer dezelfde processorkracht heeft als een Mac. Maar hij denkt wel dat de headset twee processors krijgt, een high-end en een langzamere. De snelle processor heeft de performance vergelijkbaar met de M1 voor de Mac. De andere processor zal vooral gebruikt gaan worden voor zaken die te maken hebben met de verschillende sensoren op de bril.

De geruchten wijzen er verder op dat Apple bezig is met de ontwikkeling van twee verschillende brillen. De augmented reality-bril en een mixed reality’-headset. Deze headset gebruikt een combinatie van virtual reality en augmented reality.

Meer Apple-nieuws?

Wil je zo snel mogelijk alle Apple-geruchten lezen of vind je tips erg leuk? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Wel doen!