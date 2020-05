Een Apple AR-bril-release vindt waarschijnlijk op zijn vroegst plaats in 2022. We kunnen daarentegen dit jaar wel nog een nieuwe 10,8 inch-iPad verwachten. Daarnaast verschijnt er begin 2021 waarschijnlijk een nieuwe iPad Mini.



Apple AR-bril-release op zijn vroegst in 2022

Apple’s AR-bril verschijnt waarschijnlijk minimaal twee jaar later dan gedacht. Bekend Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat Apple het apparaat op zijn vroegst in 2022 uitbrengt. Eind 2019 gingen we er vanuit dat we nog dit jaar een AR-headset van Apple zouden zien. De Taiwanese website DigiTimes postte onlangs ook een bericht waarin het zei dat Apple de AR-bril rond 2022 lanceert.

Er gaan geruchten dat Apple’s eerste AR-headset gaat lijken op de Oculus Quest. Apple’s variant moet daarentegen wel wat kleiner worden. Daarnaast wordt de bril waarschijnlijk gemaakt van lichtgewicht materialen. Hierdoor moet hij comfortabel genoeg zijn om te dragen voor een langere tijd.

Volgens Kuo biedt Apple het product waarschijnlijk aan als accessoire bij zijn iPhones. Dit deed de fabrikant immers ook bij zijn eerste Apple Watch. De bril gaat draaien op een speciale besturingsinterface die momenteel bekendstaat als rOS (reality OS).



iPad en iPad Mini op komst

Kuo vertelt ook dat Apple werkt aan twee nieuwe iPads. Het zou hier gaan om een reguliere 10,8 inch-iPad‌ en een ‌iPad‌ Mini met een schermgrootte van ongeveer 8,5 tot 9 inch. Hiermee worden ze groter dan de huidige modellen. De nieuwe iPads lanceren volgens het gerucht respectievelijk in de tweede helft van 2020 en in de eerste helft van 2021.

De analist voegt daaraan toe dat hij gelooft dat de twee nieuwe ‌iPad‌-modellen de productstrategie van de ‌iPhone SE‌ gaan volgen. Dit betekent dat deze iPads relatief gezien een stuk betaalbaarder worden dan hun voorgangers.

Kuo zei langer geleden dat Apple werkt aan een ‌iPad‌ Mini met een mini-led-display die gepland staat voor eind 2020. Later deelde hij dat Apple-producten met een dergelijk scherm pas verschijnen vanaf 2021. Aangezien de reguliere iPad volgens Kuo’s laatste uitlatingen nog dit jaar wordt uitgebracht, kunnen we ervan uitgaan dat dit model in ieder geval geen mini-led-scherm krijgt.

