‘Apple AR-bril heeft design-fase bereikt: productie start eind 2024’

Er is weer nieuws opgedoken rondom de Apple Reality-headset. De Apple AR-bril zit nu in de ontwikkelingsfase en Apple is hard op weg het uiterlijk en het design uit te werken.

‘Apple maakt eerst design van AR-bril’

We horen de laatste tijd veel over de Apple Reality (of de VR/AR-bril van Apple). Deze mixed-reality-bril zorgt voor een soepele overgang van AR naar VR én terug. De Apple Reality krijgt volgens de geruchten een tweetal 8K-schermen en een krachtige chip onder de motorkap.

Nieuwe geruchten melden ons dat Apple eerst een AR-bril (augmented reality-bril) op de markt wil brengen. Deze Apple AR-bril is volgens Jeff Pu (een tech-journalist) in de nieuwe design-fase aangekomen. Dat betekent dat alle onderdelen functioneren en dat Apple het apparaat nu kan voorzien van een mooi ontwerp.

Het (design)prototype moet volgens Jeff Pu eind dit jaar klaar zijn. Op dat moment kan de bril getoond worden aan de mensen van het bestuur. Geven deze akkoord, dan kan de massaproductie beginnen. Jeff Pu verwacht dat dit in de tweede helft van 2024 gaat gebeuren.

‘AR-Glass is iets anders dan Apple Reality’

Hoewel alle berichten wijzen naar een mix tussen VR en AR, lijkt de hardware de geruchten niet te bevestigen. Anders dan het AR/VR-apparaat zou deze ‘AR-Glass’ zich volledig richten op de augmented reality-technologie.

Dit betekent dat Apple nog niet klaar is om volledig de digitale wereld in te duiken met VR. Een eerste stap in dit universum voor Apple wordt dus AR.

Volgens een analyse van een andere Apple-analist (Ming-Chi Kuo) zou deze eerste bril de iPhone over 10 jaar vervangen. Stel je voor: over een decennium hebben we geen telefoons meer in onze broekzakken. In plaats daarvan hebben we allemaal een VR-of AR-bril met Apple-design op ons hoofd. Wat vind jij daarvan?

