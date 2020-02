‘Apples slimme augmented reality-bril ontgrendelt je iPhone automatisch’

Apple wil het makkelijker maken om apparaten snel te ontgrendelen, door verificatie via de augmented reality-bril mogelijk te maken. Andere Apple-apparaten herkennen dan sneller een gebruiker door middel van de bril.

Patentaanvraag laat verificatie op afstand zien

Volgens verschillende geruchten werkt Apple al geruime tijd aan een augmented reality-headset. Uit een patentaanvraag van Apple blijkt dat de bril mogelijk je iPhone automatisch ontgrendelt als je ‘m op je hoofd hebt. De bril kan een gebruiker namelijk snel identificeren. Als deze contact maakt met andere Apple-apparaten in de buurt, identificeren deze ook de gebruiker op afstand.

In de patentaanvraag is te zien dat Apple apparaten wil kunnen ontgrendelen door middel van een apparaat dat op het hoofd gedragen wordt. Hier wordt waarschijnlijk de augmented reality-headset mee bedoeld. Hiervoor wordt de Ultra Wideband-techniek gebruikt, waarmee via radiogolven wordt vastgesteld waar andere Apple-apparaten zich bevinden.

Automatische ontgrendeling van Apple-apparaten in de buurt

Ontgrendeling van de bril gaat handmatig, maar daarna ontgrendelen Apple-apparaten automatisch als je erbij in de buurt bent. Ook kun je op deze manier instellen om alleen toegang te hebben tot een beperkt aantal functies. Op die manier kan er geen misbruik van worden gemaakt.

De functie werkt dan natuurlijk ook om je apparaten weer te vergrendelen als je ze niet wil gebruiken. We moeten dit nieuws wel met een korreltje zout nemen, want Apple vraagt aan de lopende band patenten aan en voert lang niet alle ideeën uit.

Nieuwe wifi-standaard verbetert verbinding op korte afstand

Volgens een eerder gerucht voegt Apple ook een nieuwe wifi-standaard toe aan de iPhone 12. Het doel hiervan zou zijn om verbinding met de AR-bril te maken. De iPhone 12 kan daardoor namelijk betere een wifi-verbinding krijgen op een korte afstand. Daardoor wordt het makkelijker en sneller om met andere apparaten te communiceren die in de buurt zijn.

Het ontgrendelen van elk apart Apple-apparaat is voor veel gebruikers een doorn in het oog. Apple probeerde hier al een stokje voor te steken door middel van Touch ID en Face ID. Het concept van verificatie op afstand zie je ook al bij de Apple Watch: hiermee kun je je Mac al ontgrendelen als je Watch in de buurt is. Verificatie met de AR-bril zou het echter nog makkelijker maken.

Eerdere geruchten over de AR-bril

Er duiken steeds meer geruchten op over de augmented reality-bril. Zo zou Apple bijvoorbeeld samenwerken met game-ontwikkelaar Valve om de slimme bril te maken. Het is nog onduidelijk wanneer de AR-bril wordt onthuld. Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo kunnen we het nieuwe apparaat eind dit jaar verwachten, maar volgens andere bronnen wordt het pas in 2022 uitgebracht.