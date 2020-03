Apple maakt zich klaar voor een toekomst waarin zowel augmented als virtual reality een grote spelen, maar daar moet veel voor veranderen. Het bedrijf onderzoekt daarom een hele nieuwe soort assistent.



Apple onderzoekt AR-bril assistent

AppleInsider dook in de databank met patenten van het bedrijf uit Cupertino en kwam daar een interessant nieuwtje tegen. Omdat veel mensen nog geen ervaring hebben met een AR- of VR-headset, is Apple bang dat gebruikers ‘overweldigd’ worden door alle opties en nieuwe manieren om dit apparaat te bedienen.

Om de overgang naar deze digitale realiteit te versoepelen, beschrijft Apple een nieuwe soort digitale assistent. Deze zou als een computer-gegenereerd personage in beeld verschijnen en jou nuttige info en tips geven. De assistent verschijnt alleen als je een specifieke actie uitvoert en hij merkt dat je wel wat hulp kunt gebruiken.

Apple beschrijft een voorbeeld met een virtuele hond: “Om mensen bekend te maken met de functies van AR, kan een virtuele hond in beeld verschijnen en naar een restaurant rennen waar je langs loopt. Daar haalt het hondje de menukaart voor je op.” Vervolgens weet jij als gebruiker dat de bril je relevante restaurantinfo kan geven.

Op dezelfde manier kan een virtuele kat je naar een leuke bezienswaardigheid brengen of een digitale groep dolfijnen die jou de weg wijzen naar je locatie. Naast deze beestenbende zou Apple ook audio-assistenten willen inzetten om je wegwijs te maken.

De kans bestaat dat Apple deze assistent al eerder uitbrengt, bijvoorbeeld met een app voor de iPhone en iPad. Deze twee apparaten krijgen ieder jaar belangrijke hardwareverbeteringen die AR een stuk effectiever maken. Zo is de deze maand onthulde iPad Pro 2020 uitgerust met een LiDAR-sensor, die de afstand van de tablet naar objecten kan meten. Daardoor kunnen beelden veel geloofwaardiger weergegeven worden.

Volgend jaar al onthuld?

Het is geen geheim meer dat Apple aan zijn eigen headset werkt. In de code van iOS zijn al tal van verwijzingen naar nieuwe apps en het product gevonden en ook het geruchtencircuit gonst al maanden over verhalen dat deze slimme bril in de loop van 2021 of 2022 op de markt moet komen. Door de AR-bril op te zetten, leg je een digitale laag over de echte wereld heen, zodat je met apps extra informatie kunt opvragen.

Denk hierbij aan een wandeling door de stad, waarbij de routebeschrijving op de weg voor je uitgetekend wordt en er tekstblokken naast bezienswaardigheden verschijnen met extra informatie. Daardoor hoef jij niet meer op het scherm van je iPhone te kijken, omdat al deze info zich nu voor je neus afspeelt.

