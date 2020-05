Apple’s AR-bril verschijnt mogelijk al in de eerste helft 2021

Apple brengt zijn AR-bril mogelijk al in 2021 uit. Bekend lekker Jon Prosser haalt een recent gerucht van Apple-analist Ming-Chi Kuo onderuit, wie vertelde dat de bril op zijn vroegst in 2022 verschijnt.



‘Apple AR-bril al in 2021 in plaats van 2022’

Kortgeleden deelde Ming-Chi Kuo de verwachting dat Apple zijn AR-bril niet voor 2022 uitbrengt. Dit gerucht is nu tegengesproken door Jon Prosser, een lekker die de laatste maanden accurate voorspellingen deed over Apple-producten. Prosser zegt in een tweet dat de bril ergens tussen maart en juni van 2021 verschijnt.

Prosser zegt ook dat hij de AR-bril al heeft gezien. Hij voegt daaraan toe dat de bril er erg strak uitziet. Als de lekker inderdaad al de bril heeft gezien, is het mogelijk dat hij op dit moment betrouwbaardere informatie heeft dan Kuo.

Wie heeft gelijk?

Kuo is al jarenlang een bekende Apple-analist die zijn verwachtingen deelt over releases van Apple-producten. Vaak zijn deze voorspellingen accuraat, waardoor hij nu is uitgegroeid tot een van de betrouwbaarste Apple-analisten. Jon Prosser heeft in de afgelopen tijd hard gewerkt aan zijn trackrecord en is op dit moment een van de bekendste lekkers. Hij heeft echter niet zo een lange geschiedenis als Kuo en is dus in principe minder betrouwbaar.



Prosser was daarentegen erg actief in de afgelopen maanden en heeft meerdere accurate voorspellingen gedaan. Zo heeft hij onder meer het lanceringsmoment van de iPhone SE correct voorspelt. Verder wist hij ook een paar uur van tevoren van een nieuwe 13 inch- MacBook Pro -lancering.

Het wordt afwachten om te zien wie van de twee gelijk heeft. Wat zeker lijkt te zijn, is dat Apple’s bril in ieder geval niet dit jaar verschijnt. Hier gingen we in 2019 wel nog vanuit. Natuurlijk lees je het hier als er meer informatie is over de eerste AR-bril van Apple.

