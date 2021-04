Apple april-event terugkijken: de keynote en alle trailers bij elkaar

Heb je het Apple april 2021-event gemist, of wil je het nog eens op je gemakje terugkijken? Goed nieuws: de volledige keynote staat nu op YouTube en de website van Apple.

Apple april-event terugkijken: alle video’s op rij

Apple had maar een uurtje nodig om in hoog tempo een flinke lijst aan nieuwe producten te presenteren. Van de langverwachte AirTag tot een heel nieuw design voor de iMac 2021.

Het was de eerste keynote van 2021 en de vijfde die volledig online werd gegeven zonder publiek in de zaal. Apple lijkt zich hier steeds meer op zijn gemak mee te voelen, met strak geregistreerde trailers en soepele overgangen van de ene aankondiging naar de andere.

In het onderstaande overzicht hebben we alle video’s van het Apple april-event op een rijtje gezet. Van de volledige keynote tot de individuele trailers die het bedrijf later ook los op zijn YouTube-kanaal publiceerde. Bijvoorbeeld handig als je enkel de Mission Impossible-achtige trailer van de iPad Pro 2021 wil terugkijken, waarin Tim Cook de show steelt.

Wil je meer weten over alle aankondigen? Check dan onze handige round-up van het evenement waarin we alle aankondigingen op een rijtje zetten. Houd iPhoned de komende dagen in de gaten, want de redactie duikt de komende tijd in alle nieuwe producten om jou van het laatste nieuws te voorzien.

