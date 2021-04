In een recordtempo presenteerde Apple zijn eerste nieuwe producten van 2021. Wij zetten alles voor je op een rij in deze Apple april-event round-up.

Lees verder na de advertentie.

Apple april-event round-up: alle aankondigen

Apple lijkt er een sport van te maken om zijn events steeds korter te laten duren, maar steeds voller te proppen met informatie. Dat maakt onze round-up nog praktischer: zo kun je alles nog eens op je gemakje nalezen.

1. Apple onthult betaalde dienst met exclusieve podcasts

Voor een vast bedrag per maand geeft Apples nieuwe podcastdienst je toegang tot exclusieve audioshows. Apple presenteert de dienst tijdens het Spring Loaded-event, het eerste Apple-event van 2021. De nieuwe podcastdienst geeft abonnees voor een vast bedrag per maand toegang tot een exclusief aanbod van shows. De podcast-dienst krijgt een vast plekje in de Podcasts-app die standaard op alle Apple-apparaten geïnstalleerd staat. Na in te loggen met je Apple ID kun je een abonnement afsluiten per show. Zo kun je zonder advertenties luisteren bijvoorbeeld.

→ Lees meer over premium podcasts

2. Dit is de AirTag: slimme Apple-tracker helpt je met spullen terugvinden

Apple heeft de AirTag officieel onthuld. Je gebruikt deze kleine tracker om verloren spullen terug te vinden. De AirTag is ongeveer zo groot als een flessendop en past aan je sleutelbos. Een groot geheim was de komst van de AirTag niet. De nieuwe tracker dook al lange tijd veelvuldig op via gelekte screenshots, testversies van iOS en geruchten. De AirTag, die in geruchten ook wel Apple Tag werd genoemd, is een klein accessoire dat je kunt bevestigen aan spullen, zoals een portemonnee of sleutelbos. Raak je deze spullen kwijt? Dan vind je ze via je iPhone snel en makkelijk weer terug. Ideaal voor als je vaak niet meer weet waar je je spullen hebt gelaten.

→ Lees verder over de AirTag onthulling

3. Apple TV 4K (2021) heeft snellere hardware, betere afstandsbediening

De nieuwe Apple TV 4K 2021 is aangekondigd tijdens het grote Apple-event. Apples nieuwste mediaspeler heeft krachtigere hardware en betere beeldkwaliteit. Ook de afstandsbediening is vernieuwd. Voorafgaand aan het Apple-event wisten we nog niet zeker of de nieuwe Apple TV onthuld zou worden, maar nu is het apparaat er. De Apple TV 2021 volgt de mediabox uit 2017 op en beschikt over snellere hardware en andere handige verbeteringen. Het apparaatje wordt aangestuurd door de A12 Bionic-chip. De krachtige processor is belangrijk, want hierdoor kan de Apple TV beter overweg met games op Apple Arcade. Ook films ogen een stuk beter dankzij de verbeterde kleurbalans.

→ Lees verder over de nieuwe Apple TV

4. Apple onthult paarse iPhone 12 en iPhone 12 mini, vrijdag te bestellen

Verrassing! Apple trapte het eerste Apple-event van 2021 af met een gloednieuwe iPhone-kleur. De iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn vanaf vrijdag in het paars verkrijgbaar. Apple-ceo Tim Cook presenteerde de nieuwe kleur hoogstpersoonlijk. De ‘iPhone 12 Purple’ is vanaf aanstaande vrijdag in Nederland te bestellen. De eerste exemplaren worden op 30 april geleverd. Het is onduidelijk hoe groot de voorraad is, maar met de iPhone 12 liep de levertijd destijds snel op bij bepaalde kleuren. Het zou dus zomaar kunnen dat ook de paarse iPhone 12 na vrijdag langer op zich laat wachten dan 30 april. De adviesprijs van de iPhone 12 en iPhone 12 mini blijft overigens ongewijzigd, evenals de beschikbare opslagcapaciteiten. Dat zal pas veranderen als de iPhone 13 in het najaar verschijnt.

→ Lees verder over de paarse iPhone 12 en iPhone 12 mini

5. iMac 2021 officieel onthuld: dit zijn de vernieuwingen

Apple heeft de iMac 2021 officieel aangekondigd. De nieuwe desktop heeft een ander design en verschijnt in meerdere frisse, zomerse kleuren. Na maanden van geruchten en speculaties heeft Apple eindelijk de iMac 2021 officieel aangekondigd. De nieuwe desktopcomputer is flink vernieuwd en dit artikel zetten we de grootste veranderingen op een rij. De nieuwe iMac draait op de M1-chip, die Apple zelf heeft gemaakt en eerder toevoegde aan de MacBook Pro en MacBook Air. Hierdoor is de desktop sneller, energiezuiniger en start hij een stuk vlotter op. Daarnaast hoef je niet meer te wachten totdat apps zijn opgestart, want dit gaat vrijwel direct. Ook als de iMac in de slaapstand staat, is hij meteen weer ‘wakker’ en klaar voor gebruik.

→ Lees verder over de M1 iMac met het nieuwe design

6. Apple kondigt nieuwe iPad Pro met M1-chip, 5G en mini-led-scherm aan

Apple heeft de iPad Pro 2021 officieel aangekondigd. De beste iPad van 2021 heeft een M1-processor, die bijvoorbeeld ook in de MacBook Pro zit, en een mini-led-scherm. Van kenmerken, adviesprijs tot aan release: dit is alles wat je moet weten over de nieuwe iPad Pro. Na maanden van geruchten heeft Apple de opvolger van de iPad Pro 2020 aangekondigd. De opvolger gaat grotendeels op dezelfde voet verder, maar heeft wel enkele verbeteringen. De meest in het oog springende is de hardware. De M1-chip maakt namelijk de overstap van de Mac naar de iPad. Ook nieuw: 5G-ondersteuning. De beste iPad van 2021 kan overweg met de opvolger van 4G. Op die manier kun je onderweg bijvoorbeeld gamen of videobellen met je Apple-tablet dankzij de snelle internetverbinding.

→ Lees verder over de iPad Pro met M1-chip