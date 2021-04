Officieel: Apple-event op 20 april, iPad Pro en meer verwacht

Apple heeft de uitnodigen verstuurd voor het eerste Apple-event van 2021. Op 20 april maart onthult het bedrijf nieuwe producten, maar wat kun je verwachten?

Apple-event april 2021 officieel

Het zat er al even aan te komen: Apples eerste keynote van het jaar. Al maanden horen we geruchten over een flinke lijst aan nieuwe apparaten en zeker de laatste weken namen deze geruchten toe.

Nu snappen we waarom: het bedrijf uit Cupertino heeft de uitnodigingen verstuurd voor een digitaal evenement. Op dinsdag 20 april om 19.00 uur Nederlandse tijd kondigt Apple allerlei nieuwe producten aan. Daar krijgen we (waarschijnlijk in een strak gemonteerde video) in rap tempo de eerste nieuwe Apple-producten van het jaar te zien.

Wat er precies getoond gaat worden houdt Apple het liefst geheim, maar door gelekte informatie hebben we er al een aardig beeld van. Zo zouden de derde generatie AirPods en de iPad Pro 2021 klaarstaan om onthuld te worden, evenals een nieuwe Apple TV en de langverwachte AirTags.

Ook worden de langverwachte iOS 14.5- en MacOS 11.3-updates verwacht. Op dinsdag 13 april gaf Apple de achtste beta’s van beide software-versies vrij voor ontwikkelaars. Na het event op 20 april zijn de updates naar alle waarschijnlijkheid voor iedereen beschikbaar.

Het event heeft – zoals je in de uitnodiging bovenaan dit artikel kan zien – de tagline ‘Spring Loaded’. Het lijkt er dus op dat het bedrijf van Tim Cook grootse plannen heeft. De afgelopen weken hebben we onze verwachtingen voor de nieuwe producten verzameld. Je leest ze hieronder:

Volg het Apple maart-event op iPhoned

Het volledige evenement is live te volgen via de website van Apple en het YouTube-kanaal van het bedrijf. Uiteraard doet de redactie van iPhoned ook live verslag van de avond. Zo houden we je op de hoogte van alle onthullingen.

Je kunt ons volgen via onze website, of via onze gratis iPhoned-app en nieuwsbrief. Zo ontvang je bij iedere grote aankondiging een pushbericht en ploft er een handige round-up in je mailbox op het einde van de avond.