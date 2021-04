Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het eerste Apple-event van 2021 los. We verwachten meerdere nieuwe producten, waaronder de langverwachte AirTag en iPad Pro 2021. In dit artikel leggen we uit hoe je meekijkt naar alle aankondigingen via de gratis livestream.

Zo volg je de Apple-event livestream van april 2021

Normaal gesproken vindt het eerste Apple-event van het jaar altijd in maart plaats, maar in 2021 is de boel opgeschoven naar april. Het evenement vindt compleet digitaal plaats en er is dus geen publiek aanwezig. In plaats daarvan heeft Apple de presentatie vooraf opgenomen.

Om 19:00 uur Nederlandse tijd gaat de livestream van start. Vanaf dan kun je meekijken naar de presentatie. Voor veruit de meeste mensen is YouTube de makkelijkste plek om live mee te kijken. Check de video hieronder of klik op deze link.

Andere manieren om de livestream te volgen

Uiteraard kun je de Apple-event livestream ook volgen via de officiële website van Apple. Het hangt van het type apparaat af hoe je dan het best kunt kijken. Hieronder hebben we per product samengevat hoe je de livestream volgt:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9+ (via deze link)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via deze link)

Pc met Microsoft Edge op Windows 10 (via deze link) of Google Chrome/Firefox op andere apparaten

Apple TV tweede of derde generatie met versie 6.2 (via het Apple Events-kanaal)

Apple TV vierde generatie (via de TV-app)

Dit gaat Apple (waarschijnlijk) aankondigen

Hoogstwaarschijnlijk presenteert Apple vanavond meerdere nieuwe producten, waaronder de AirTag. Deze tracker is al heel vaak gelekt in geruchten en het is hoog tijd dat de speurneus officieel gemaakt wordt.

Ook verwachten we vanavond de iPad Pro 2021 te zien. De beste iPad van 2021 schijnt onder meer een nieuw mini-led-scherm te krijgen. Misschien kondigt Apple vanavond ook de iMac 2021, die in allerlei frisse kleurtjes zou verschijnen, en een nieuwe Apple TV aan.

In onderstaand artikel zetten we alle verwachtingen voor het event op een rijtje:

