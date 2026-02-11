1 april 2026 wordt een hele belangrijke datum voor Apple (om deze reden)

Het jaar is pas net begonnen, maar het is nu al duidelijk dat 1 april 2026 een héle belangrijke datum voor Apple wordt. Dit is waarom!

1 april 2026

Het wordt weer een belangrijk jaar voor Apple! Het bedrijf brengt in 2026 niet alleen veel nieuwe producten uit, maar viert ook een jubileum. Apple werd opgericht op 1 april 1976, waardoor het bedrijf op 1 april 2026 precies vijftig jaar bestaat. Doorgaans kijkt Apple zelden terug op grote momenten, maar de kans is groot dat deze mijlpaal niet onopgemerkt blijft. Tim Cook heeft inmiddels beloofd dat Apple dit jubileum gaat vieren.

Het komt niet vaak voor dat Apple mijlpalen van het bedrijf viert. Het bedrijf heeft wel aandacht besteed aan het jubileum van de Mac, maar dat is inmiddels twaalf jaar geleden. In 2014 bestond de Mac dertig jaar, dat Apple vierde met een speciale campagne. Er verschenen interviews met medewerkers van Apple en de homepagina van Apple toonde een speciale boodschap over de Mac. Mogelijk zien we op 1 april 2026 een soortgelijke campagne.

50 jaar Apple

Tim Cook heeft al aangegeven dat Apple het vijftigjarig jubileum gaat vieren, maar heeft nog niet aangekondigd op welke manier dat zal gebeuren. Het bedrijf heeft in ieder geval genoeg momenten om op terug te kijken. Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne richtten de Apple Computer Company op als een klein bedrijf in 1976, inmiddels is Apple Inc één van de belangrijkste en waardevolste bedrijven ter wereld.

De afgelopen vijftig jaar heeft Apple ontzettend veel nieuwe producten en diensten uitgebracht. Van de Macintosh tot de iPod touch en de Apple Vision Pro: Apple heeft grote stappen in de technologie gemaakt. Volgens Tim Cook neemt een groep medewerkers in april 2026 uitgebreid de tijd om terug te blikken op alle mijlpalen van Apple. Dit gebeurt vermoedelijk niet alleen intern binnen het bedrijf, maar met een grote campagne van Apple.

Meer over Apple in 2026

Voor Apple is 1 april 2026 dus een bijzondere dag, waarop zonder twijfel exclusieve interviews en andere speciale content verschijnt op de website van Apple. Het is niet de verwachting dat Apple op deze datum nieuwe producten uitbrengt. Dat gebeurt vermoedelijk al eerder, want er staan naar verluidt veel toestellen op de planning begin 2026. De iPhone 17e, MacBook Pro M5 Pro en iPad (Air) worden verwacht in februari of maart.

In totaal brengt Apple dit jaar meer dan twintig nieuwe producten uit, waarvan we de eerste al hebben gezien. Apple heeft in januari 2026 de AirTag 2 uitgebracht. Binnenkort volgen meer nieuwe toestellen, die niet lang meer op zich laten wachten.