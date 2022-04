Apple geeft toe: eigen apps minder populair dan apps van derden

Op Apple’s eigen App Store zijn apps van derden populairder dan de diensten van Apple zelf. Althans, dat is de conclusie van een studie van economen gefinancierd door Apple. In dit artikel lichten we de cijfers toe.

Apps van derden doen het goed in de App Store

In een rapport van economen van Analysis Group (gefinancierd door Apple zelf) blijkt dat apps van derden het beter doen in de App Store dan de diensten van het bedrijf zelf. Apple heeft onderzoek gedaan naar de Verenigde Staten, Frankrijk, Japan en Korea. De onderzoeken zijn gericht op muziekapps, navigatieplatforms en de populairste videostreamdiensten.

Het opvallendste: Apple’s diensten doen het bij deze categorieën bijna altijd minder goed dan de apps die specifiek gericht zijn op die service.

Muziek: Spotify wint het vaak van Apple

In het bovenstaande plaatje zien we dat in zowel in de VS, als Frankrijk Spotify ruim anderhalf keer populairder is dan Apple Music. Het Franse Deezer is even populair in dat land. In Japan is het tegenovergestelde waar; Apple Music is twee keer meer in gebruik dan Spotify. Het Amerikaanse Pandora en het Japanse LINE Music worden minder gebruikt dan Apple Music.

Een verklaring voor deze trend is dat Spotify met het idee kwam om muziek te gaan streamen en daarom nog altijd als autoriteit wordt gezien. Korea is de vreemde eend in de bijt. Daar is ‘lokale’ app Melon veruit het populairst. Deze wordt gevolgd door Genie, ook een app uit het land van de K-pop.

Videostreaming: Apple TV+ loopt ver achter

De verhoudingen op het gebied van het streamen van films en series zijn een stuk uiteenlopender dan bij de muziekstreamingsdiensten. In de Verenigde Staten is Netflix 17 keer groter dan Apple TV+. In Frankrijk is dat zelfs 35 keer. Hulu en Amazon Prime Video volgen op de voet en zijn ook nog steeds populairder dan Apple TV+. Deze cijfers zijn opvallend. CODA, een film van Apple TV + was de eerste film van een streamingdienst die Oscar won. Het ligt dus zeker niet aan de inhoud.

In Japan zijn de cijfers helemaal buitenproportioneel. Daar is Amazon Prime Video maar liefst 407 keer meer gedownload dan Apple TV+. Ook Netflix knalt over Apple TV+ heen (256x). Een verklaring hiervoor is dat er geen Japanse ondertiteling beschikbaar is op Apple TV+. Van Korea is er geen data verzameld. Apple TV is daar nog maar net gelanceerd.

Navigatie: Google Maps is beter dan Apple Maps

Op het gebied van navigatie worden de verwachtingen ook waargemaakt. Google Maps is overal, behalve in Korea, waar NAVER heerst. Wij hebben ooit een mooie vergelijking gemaakt, waarin we tot de conclusie kwamen dat Apple Maps misschien wel een tweede kans verdient. Waze, ook van Google, wordt in Frankrijk ongeveer evenveel gebruikt als Apple Maps. In Japan is het overduidelijk: Google Maps geeft het beste het land weer en maakt navigatie het fijnst.

Enkele conclusies: Apps van derden doen het beter dan Apple’s apps

De cijfers zijn opvallend. Hoewel sommige Apple-apps voorgeïnstalleerd zijn op de iPhone’s, kiezen gebruikers toch vaker voor apps van derden. Daarnaast valt het op dat de iPhone-gebruikers vaak meerdere apps binnen één categorie gebruiken. Dit gebeurt het vaakst bij videostreamingsdiensten. Deze bieden allen andere content aan.

Apple weet het ‘verlies’ goed om te buigen. Ze prijzen bijvoorbeeld hun eigen bouwstenen (API’s) voor apps. Daarnaast melden ze dat ‘ontwikkelaars toegang tot meer dan 40 Apple software development kits’ hebben. Via deze verwoording kunnen ze de schouderklopjes ook aan hunzelf geven.

De publicatie van dit rapport van Apple kan te maken hebben met de negatieve publiciteit rondom de App Store de laatste tijd. Enkele partijen verwijten Apple dat ze té monopolistisch handelen. Zo hebben ze hiervoor eerder al een grote boete gekregen van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Ook betaal je bijvoorbeeld voor een Spotify-abonnement 12.99 euro per maand. Dit is omdat de Zweedse dienst nog 3 euro moet afdragen aan Apple. Apple Music is ‘slechts’ 9.99 euro per maand. Dit is marktvervalsing volgens Spotify. Ze spelen op deze manier het spel mee als speler én als scheidsrechter. Of dit rapport met deze zaken te maken heeft, is de vraag.