Apple onthult: dit zijn de populairste apps en games van 2024

Apple heeft bekendgemaakt welke apps en games het vaakst gedownload zijn op iPhones en iPads in 2024. Heb jij ze al geïnstalleerd?

Populairste iPhone-apps van 2024

Het einde van het jaar nadert, dus het is tijd om terug te blikken op 2024. Apple doet dat niet alleen met Apple Music Replay, maar ook met het bekendmaken van de populairste apps en games voor de iPhone en iPad. Voor 2024 heeft Apple onthuld welke apps en games het vaakst gedownload zijn in Nederland. Benieuwd welke app het populairst was in 2024? Dit zijn de meest gedownloade gratis en betaalde apps voor de iPhone:

Top gratis iPhone-apps Top betaalde iPhone-apps 1. Temu: Shop Like a Billionaire

2. ChatGPT

3. Threads

4. HBO Max: Stream Movies & TV

5. Microsoft Authenticator

6. Google

7. Google Chrome

8. WhatsApp Messenger

9. TikTok

10. Google Maps 1. Baby Monitor 3G

2. Forest: Focus for Productivity

3. Ski Tracks

4. WeatherPro

5. MTBroutes

6. Threema. The Secure Messenger

7. Autosleep Track Sleep on Watch

8. Happje

9. Braintoss

10. Procreate Pocket

Voor de iPhone zijn Temu, Threads en TikTok de populairste applicaties die je gratis kunt gebruiken. Vooral Temu is opvallend, want de app is wegens privacyredenen al vaker in opspraak gekomen. De populairste betaalde applicaties voor de iPhone in 2024 zijn Shadowrocket, HotSchedules en Procreate Pocket. Het merendeel van de populairste betaalde apps is dus gericht op productiviteit en plannen.

Populairste iPad-apps van 2024

Apple heeft bij de populairste apps van 2024 onderscheid gemaakt tussen de iPhone en iPad, waardoor we ook weten welke app het vaakst gedownload is op de iPad. De top tien van populairste apps ziet er bij Apple’s tablet weer heel anders uit, waarbij de focust ligt op streamingdiensten. Deze applicaties zijn dit jaar het vaakst gedownload op de iPad:

Top gratis iPad-apps Top betaalde iPad-apps 1. HBO Max: Stream Movies & TV

2. Videoland

3. Amazon Prime Video

4. Netflix

5. ChatGPT

6. YouTube: Watch, Listen, Stream

7. Disney+

8. Calculator for iPad +

9. Ziggo GO

10. Spotify – Music and Podcasts 1. Procreate

2. Procreate Dreams

3. forScore

4. Baby Monitor 3G

5. Nomad Sculpt

6. MobileSheets for iPad

7. iReal Pro

8. Vinegar – Tube Cleaner

9. Endless Paper

10. WeatherPro for iPad

Het is weinig verrassend dat streamingdiensten als YouTube, Netflix, Max en Disney Plus het populairst zijn op de iPad. Het grotere scherm van de tablet leent zich uitstekend om films en series op te kijken. Echt gratis zijn deze apps overigens niet, want je hebt vaak alsnog een betaald abonnement nodig om de content van de streamingdiensten te bekijken. Net als bij de iPhone zijn vooral applicaties die gericht zijn op productiviteit populair op de iPad.

Populairste games van 2024

Gebruik je jouw iPhone of iPad vaak voor het spelen van games? Apple heeft ook bekendgemaakt welke spellen in 2024 het populairst waren op de iPhone en iPad. Hier wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen gratis en betaalde applicaties. Ben je benieuwd of jouw favoriete game ook het meest gedownload is in 2024? Dit zijn de vaakst geïnstalleerde games op de iPhone en iPad:

Top gratis iPhone-games Top betaalde iPhone-games 1. Block Blast !

2. Squad Busters

3. Brawl Stars

4. HITSTER

5. Last War:Survival

6. Roblox

7. Offline Games – No Wifi Games

8. Whiteout Survival

9. Royal Match

10. My Perfect Hotel 1. Minecraft: Play with Friends

2. 30 Seconds™ Officieel

3. Pou

4. MONOPOLY: The Board Game

5. Geometry Dash

6. Plague Inc.

7. Earn to Die 2

8. Stardew Valley

9. EK Pool 2024

10. Bloons TD 6

Top gratis iPad-games Top betaalde iPad-games 1. Brawl Stars

2. Block Blast !

3. Squad Busters

4. Roblox

5. Magic Tiles 3: Piano Game

6. Zen Word® – Relax Puzzle Game

7. Royal Match

8. Pizza Ready!

9. My Perfect Hotel

10. Going Balls 1. Minecraft: Play with Friends

2. Geometry Dash

3. RollerCoaster Tycoon® Classic

4. Stardew Valley

5. MONOPOLY: The Board Game

6. Red’s First Flight

7. Ticket to Ride® The Board Game

8. Bloons TD 6

9. Poppy Playtime Chapter 1

10. Pou

Veel games die populair zijn op de iPhone worden ook vaak op de iPad gespeeld. Zo staan Brawl Stars, Block Blast, Roblox en Royal Match in zowel de top tien populairste iPhone- als iPad-games. Voor de betaalde spellen geldt hetzelfde, ook daar staan veel van dezelfde spellen. Minecraft staat in beide lijsten op één, verder zijn Monopoly, Stardew Valley en Geometry Dash populair op de iPhone en iPad.

Apple Arcade in 2024

Tot slot heeft Apple onthuld welke games van Apple Arcade het vaakst zijn gedownload in 2024. Apple Arcade kun je alleen gebruiken als je een betaald abonnement hebt, vervolgens krijg je onbeperkte toegang tot de gehele verzameling games. Dit zijn de spellen die het populairst waren op Apple Arcade in 2024: