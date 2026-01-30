Bizar: zo veel Apple-apparaten zijn wereldwijd actief in gebruik

Apple-apparaten zie je overal, maar Apple heeft nu gezegd hoeveel dat er zijn. Zoveel iPhones, Macs en meer zijn er op dit moment wereldwijd actief!

Bizar: zo veel Apple-apparaten zijn wereldwijd actief in gebruikt

Apple heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Er zijn nu namelijk meer dan 2,5 miljard actieve Apple-apparaten wereldwijd. Hier moet je denken aan iPhones, Macs, iPads, Apple Watches en alles wat daarbij hoort. Dit zijn dus Apple-producten die écht gebruikt worden en niet in een la stof liggen te happen.

Wat dit extra opvallend maakt is dat Apple al jaren gestaag aan het groeien is. Vorig jaar rond deze tijd sprak het bedrijf nog over 2,35 miljard actieve Apple apparaten. Het jaar dáárvoor was het nog 2,2 miljard.

Dat betekent dat er nu twee jaar op rij zo’n 150 miljoen apparaten zijn bijgekomen. Dat is stiekem best absurd als je bedenkt hoe verzadigd de smartphone- en laptopmarkt aanvoelt. Tim Cook noemde de iPhone-vraag tijdens een kwartaalbespreking zelfs ‘staggering’ (belachelijk groot).

We moeten wel toegeven dat Apple het slim speelt. Want als je eenmaal een iPhone hebt, wordt de stap naar AirPods, een Apple Watch of een Mac ineens heel verleidelijk. Dit komt omdat alles zo naadloos met elkaar samenwerkt.

Veel meer nieuwe Apple-devices op komst

Apple zit natuurlijk niet stil. En er zijn dit jaar nog veel meer nieuwe Apple-apparaten op komst. Onlangs heeft Apple al de AirTag 2 uitgebracht, maar daar blijft het natuurlijk niet bij.

Het lijkt erop dat Apple in het begin van 2026 meer nieuwe producten uit te willen brengen dan voorgaande jaren. Dit zijn onder andere een nieuwe MacBook Pro (met M5 Pro en M5 Max), een nieuwe reguliere iPad en de iPhone 17e.

