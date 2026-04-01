Let op: Apple beschouwt deze 3 apparaten per direct als verouderd of vintage

Opgelet als je jouw Apple-apparaten al wat langer gebruikt, want Apple beschouwt drie toestellen per direct als verouderd. Dat is niet zonder gevolgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Air 2017 is vintage

Apple heeft weer drie apparaten bestempeld als verouderd! Het bedrijf voegt regelmatig meer producten toe aan de lijst met verouderde en vintage toestellen. Op 31 maart 2026 heeft Apple aangekondigd dat de MacBook Air 2017 (13 inch) als vintage wordt gezien. Apple beschouwt een apparaat doorgaans vintage als deze minimaal vijf jaar en minder dan zeven jaar geleden uit de verkoop is gehaald. Dat is het geval bij de MacBook Air 2017, waardoor deze is toegevoegd aan de lijst met vintage producten.

Voor vintage producten geldt dat Apple wel nog reparaties aanbiedt, maar niet kan garanderen dat de benodigde onderdelen beschikbaar zijn. Heb jij nog een 13-inch MacBook Air uit 2017 in gebruik? Dan kun je wel nog bij Apple terecht voor support, maar de kans bestaat dat de benodigde onderdelen ontbreken om de relatie uit te voeren. Deze onderdelen worden niet meer aangevuld door Apple, dus de kans is steeds kleiner dat jouw MacBook Air dan nog gerepareerd kan worden.

Verouderde Apple-apparaten

De MacBook Air 2017 wordt door Apple dus gezien als vintage, maar bij de iPad mini 4 en de Apple TV HD gaat het bedrijf nog een stap verder. Apple beschouwt deze apparaten per direct als verouderd. De gevolgen voor verouderde producten zijn groter dan bij vintage toestellen het geval is. Waar je bij vintage apparaten wel nog bij Apple terecht kunt voor reparaties, biedt het bedrijf bij verouderde toestellen helemaal geen service meer aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zowel de iPad mini 4 als de Apple TV HD verscheen in 2015 en beide toestellen zijn al langere tijd niet meer verkrijgbaar bij Apple. Heb je één van deze apparaten? Dan moet je nu nog voorzichtiger zijn, want de iPad mini 4 en de Apple TV HD worden niet meer door Apple gerepareerd. Heb je een Apple TV HD met 64 GB aan opslagruimte? Dan hebben we goed nieuws, want die uitvoering heeft Apple (nog) niet toegevoegd aan de lijst met verouderde apparaten. Apple voert bij die variant dus wel nog reparaties uit.

Nieuw toestel halen?

Dat Apple deze apparaten nu als vintage en verouderd beschouwt is dus niet zonder gevolgen, want ze worden minder of zelfs helemaal niet meer gerepareerd. Vooral voor de Apple TV HD is dat slecht nieuws, want die heeft lange tijd in de winkels gelegen en was erg populair. Het is de eerste Apple TV met tvOS en de Siri Remote. Heb jij nog een Apple TV uit 2015 in gebruik? Dan is het langzaam tijd voor een nieuwe Apple TV.

Het is de verwachting dat Apple dit jaar nog een nieuwe generatie van de Apple TV 4K uitbrengt, die een nieuwe processor krijgt. Heb je nog één van de andere apparaten die Apple als verouderd beschouwt? Houd er dan rekening mee dat reparaties steeds moeilijker worden. Je bent daarvoor aangewezen op winkels van derde partijen.