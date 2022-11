Apple kijk je mee? Deze 4 apparaten hebben nú een update nodig

Elk jaar komt er een nieuwe iPhone en ook van de iPads verschijnen er regelmatig nieuwe versies. Maar er zijn 4 Apple-apparaten die nú echt een update nodig hebben.

Vaak gaan de producten van Apple een behoorlijk aantal jaar mee. Maar het is natuurlijk ook mooi wanneer er regelmatig een nieuwe versie uitkomt. Toch gebeurt dat niet altijd, want Apple lijkt een aantal van zijn populaire producten te zijn vergeten. Wij hebben 4 Apple-apparaten op een rij gezet die eigenlijk wel toe zijn aan een flinke update!

1. iMac: 1 jaar en 7 maanden oud

De huidige 24-inch iMac werd uitgebracht in april 2021 en heeft een M1-chip, net als de MacBook Air 2020. Inmiddels heeft de MacBook Air al een update gekregen met een M2-chip in de 2022-versie. Ook de iPad Pro 2022 en de 13-inch MacBook Pro hebben nu een update met deze chip. Daarom is het de hoogste tijd om de iMac ook van een M2-upgrade te voorzien.

Het gaat waarschijnlijk nog tot eind 2023 duren voordat er daadwerkelijk een update gaat komen. Volgens betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman hoef je zelfs geen M2-versie van de iMac te verwachten. Hij zei dat de iMac straks een van de eerste releases met een M3-chip gaat worden.

2. AirPods Max: 1 jaar en 11 maanden oud

De AirPods Max verschenen in december 2020 en zijn nu al bijna twee jaar oud. Het zijn de oudste AirPods die nog steeds door Apple nieuw worden gemaakt. Het zijn ook de duurste AirPods (€ 520,-), maar ze missen wel een aantal functies die de AirPods Pro 2 wel hebben.

Zo zorgt de H2-chip in de AirPods Pro 2 voor een nog betere ruisonderdrukking (noise cancellation) en hebben de kleine oortjes adaptieve transparantie. Ook handig: ze zijn terug te vinden in je ‘Zoek mijn’-app.

De bovenstaande verbeteringen zouden al een mooie update zijn voor de AirPods Max, maar het kan natuurlijk nog beter. De AirPods Max kan ook wel wat nieuwe kleuren gebruiken. Verder zou een MagSafe en een usb-c-aansluiting niet misstaan in een update voor de koptelefoon.

Toch zou het best nog kunnen dat er een binnenkort update aan zit te komen. Meestal brengt Apple eens per jaar een setje nieuwe AirPods uit. En de AirPods Max kunnen dan heel goed als een van de volgende Apple-apparaten aan de beurt zijn voor een update.

3. Mac Pro (2 jaar en 11 maanden oud)

De Mac Pro is een van de laatste Apple-producten die nog te koop zijn waarin een Intel-chip zit. De geruchten voor een nieuwe versie met Apple silicon gonzen al twee jaar lang op internet rond.

Tijdens het ‘Peek Performance’-event eerder dit jaar, deed Apple een opvallende uitspraak. Er werd toen gehint naar de release van een nieuwe Mac Pro, maar dat bleek echter niet zo. Apple zei wel: “that’s for another day”, wat betekent dat er wel een update aan zit te komen.

Volgens Mark Gurman gaat de Mac Pro een M2 Ultra-chip krijgen en zijn er straks zelfs configuraties met een M2 Extreme-chip te koop. Verder zijn er nog geen specificaties bekend.

4. Mac mini (2 jaar oud)

Er gingen ook een tijd geruchten dat er in 2022 nog een nieuwe Mac mini zou verschijnen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Waarschijnlijk was dit om vooral de Mac Studio te promoten. Misschien dat er in 2023 wel een Mac mini met m2-chip gaat verschijnen.

De Mac mini heeft al twee jaar geen update gekregen en de meest recente versie heeft nog steeds een M1-chip. Apple hoeft niet eens zo heel veel intern te veranderen om de Mac mini van een upgrade met M2-chip te voorzien.

Overigens heeft de high-end Mac mini al meer dan vier jaar geen update gehad. In 2020 heeft de high-end Mac mini een kleine upgrade gekregen door de opslag te verdubbelen, maar verder is hij nog gelijk aan de 2018-versie. Opvallend genoeg heeft deze high-end Mac mini uit 2018 (en 2020) nog steeds een Intel-chip.

Een upgrade naar een M2 Pro-chip zou bij deze high-end Mac mini zeker niet misstaan. Dat maakt de Mac mini ook wel een van de Apple-apparaten die binnenkort een update móét gaan krijgen!

