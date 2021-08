Op deze 4 manieren gaat de App Store veranderen

De App Store gaat de komende jaren veranderen. Apple heeft geschikt in een rechtszaak met app-ontwikkelaars en meerdere veranderingen beloofd. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de schikking.

Apple gaat App Store op 4 manieren veranderen

De rechtszaak werd in 2019 aangespannen door een groep kleine, onafhankelijke ontwikkelaars. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om de zaak tegen Epic Games, de makers van het populaire spel Fortnite.

In de schikking staat dat Apple app-ontwikkelaars gaat toestaan om klanten te informeren over betaalmethoden buiten de App Store om. Dit mag alleen als de klant hier toestemming voor geeft.

In theorie kan een app als Netflix, dat geld verdient met abonnementen, dus bijvoorbeeld een contactformulier in de iPhone-app inbouwen. Klanten die dit formulier invullen, krijgen vervolgens een e-mail met daarin uitleg over hoe zij een abonnement buiten de iPhone-app kunnen afnemen.

De schikking geeft wel aan dat het verboden is om klanten in iPhone-apps over ‘alternatieve betaalwijzen’ te informeren. Netflix kan dus geen tekst in zijn iPhone-app plaatsen met daarin uitleg dat het voordeliger is om een abonnement via hen, in plaats van via Apple af te sluiten.

Dit staat er ook in de schikking

Verder kondigt Apple een stimuleringsfonds voor kleine ontwikkelaars. Zij krijgen een bedrag van tussen de 250 en 30,000 dollar om apps te maken voor de App Store. Nederlandse app-makers kunnen niet meedoen, want het programma geldt alleen in de Verenigde Staten.

Tot slot heeft Apple nog enkele beloftes gedaan. App-makers krijgen bijvoorbeeld meer vrijheid in het opgeven van een prijs voor hun app of app-abonnementen. Ook heeft Apple beloofd de komende jaren niet te sleutelen aan de populariteitslijsten van de App Store. Deze blijven de komende drie jaar gebaseerd op aantal downloads en beoordelingen, in plaats van andere weegfactoren.

