Vicepremier Oekraïne: ‘Apple moet de App Store offline halen in Rusland’

Na de sancties van Amerika en de Europese Unie tegen Rusland, die afgelopen week Oekraïne binnenviel, is het ook tijd dat Apple een duit in het zakje doet. Althans, dat vraagt de vicepremier van Oekraïne aan Tim Cook. Lees in dit artikel over wat Apple kan doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oproep Oekraïne: haal de Russische App Store offline

Mykhailo Fedorov, de vicepremier van Oekraïne, heeft Apple opgeroepen om de Amerikaanse sancties aan het adres van Rusland te bekrachtigen. Fedorov plaatste een foto van de officiële brief aan Tim Cook op Twitter. De vicepremier, die ook over de Oekraïense digitale veiligheid gaat, meldt dat Apple onder andere de Russische versie van de App Store offline moet halen.

Daarnaast doet hij ook een oproep om geen producten en diensten meer te leveren aan Rusland. Mogelijk zou Apple de iCloud-service en de online Apple Store in Rusland kunnen sluiten. In dat land zouden ze dan geen nieuwe iPhone, iPad of iMac meer kunnen aanschaffen via de officiële Apple winkel.

Hoe kan Apple de westerse sancties ondersteunen?

De Amerikaanse en Europese sancties zijn gericht op de financiële sector van Rusland. Zo mogen fabrikanten uit het Westen geen cruciale producten meer exporteren aan de agressor. Apple zou mooi in dit rijtje passen volgens Oekraïne. Als ze de App Store en Apple Store van het Russische web halen, verstevigen ze deze westerse sancties.

De vicepremier Fedorov meent dat dit, in combinatie met andere online maatregelingen, een deel van de jonge Russische bevolking activeert. Als Apple de App Store en Apple Store offline haalt, hoopt Oekraïne de jonge generatie uit Rusland te motiveren om proactief tegen hun eigen regering in te gaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De reactie van Apple op de oorlog in Oekraïne

Tim Cook melde eerder al dat Apple zich grote zorgen maakt over de situatie in Oekraïne. Apple gaat er alles aan doen om hun Oekraïense werknemers en lokale humanitaire inspanningen te ondersteunen. De CEO heeft echter deze specifieke vraag nog niet beantwoord. Hoewel de App Store in Rusland nog online is, heeft Apple al wel met andere sancties omtrent de oorlog in Oekraïne te maken. Bij de grote banken kunnen de Russen Apple Pay al niet meer gebruiken.

Ook Facebook, YouTube en Google hebben al veranderingen doorgevoerd rondom Rusland en de oorlog in Oekraïne. Zo zijn op de Russische Facebook en Google accounts van Russia Today geblokkeerd om misinformatie tegen te gaan. YouTube heeft van enkele soortgelijke kanalen de uitbetalingen ontnomen.

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen die te maken hebben met Apple? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download de onze app.