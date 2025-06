Apple past regels Europese App Store wéér aan: dit verandert er voor jou

Opgelet als je regelmatig de App Store gebruikt, want Apple heeft de regels opnieuw aangepast. Dit betekenen de veranderingen voor jou.

App Store

Apple heeft opnieuw verschillende veranderingen aangekondigd voor de App Store. Helemaal vrijwillig zijn deze aanpassingen niet, want ze zijn het gevolg van Europese wetgeving. Apple voldoet volgens de Europese Commissie nog steeds niet aan de Digital Markets Act (DMA). Deze nieuwe wet is bedoeld om de macht van Apple in te perken en kleinere ontwikkelaars een eerlijkere kans te geven. Eerder kreeg Apple al een boete van 500 miljoen euro voor het overtreden van de DMA.

Om een nieuwe boete te voorkomen heeft Apple aangekondigd de regels in de App Store te versoepelen. Ontwikkelaars krijgen meer vrijheid bij het promoten van acties en kortingen bij applicaties of abonnementen. Waar ze eerder alleen met een enkele link mochten verwijzen naar acties op hun eigen website, staat Apple nu verwijzingen toe naar alle kanalen. Dat zijn dus andere applicaties, websites, webwinkels of andere externe pagina’s. Bovendien mogen ontwikkelaars meer links toevoegen in de beschrijving van de App Store.

Dit merk jij van de veranderingen

De nieuwe regels in de App Store betekenen niet alleen goed nieuws voor ontwikkelaars, maar ook voor gebruikers. Apple stond het eerder niet toe dat ontwikkelaars verwezen naar kortingen en acties op andere pagina’s. Nu kan dat wél, waardoor je sneller op de hoogte bent van lagere prijzen. Zo kun je applicaties en abonnementen goedkoper afsluiten, omdat ze in een andere webwinkel of op een website mogelijk in de aanbieding zijn.

Ontwikkelaars krijgen nu de kans om naar die acties te verwijzen in de App Store, waardoor de kans groter is dat jij uiteindelijk goedkoper uit bent. Apple heeft de regels van de App Store per direct versoepeld, dus ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met de nieuwe mogelijkheden. Het duurt waarschijnlijk niet lang voordat je de eerste veranderingen bij applicaties in de App Store zult zien, omdat ontwikkelaars al langer op deze aanpassingen zitten te wachten.

Lagere commissies in de App Store

Apple heeft overigens meer regels aangepast in de App Store. Het bedrijf heeft de tarieven voor kleine ontwikkelaars verlaagd in de webwinkel. Bij iedere verkoop in de App Store moeten ontwikkelaars een bepaald percentage afstaan aan Apple. Waar dit eerst kon oplopen tot dertig procent, is dat nu tussen de vijf en dertien procent. Dat is een groot verschil, waardoor kleine ontwikkelaars uiteindelijk meer geld overhouden.

Dit heeft mogelijk als gevolg dat bepaalde applicaties of abonnementen goedkoper worden. Door de commissies werden ontwikkelaars gedwongen om hogere prijzen te hanteren in de App Store, maar dat is straks dus niet meer het geval. Apple heeft de regels van de App Store alleen in de Europese Unie aangepast, de nieuwe regels gelden niet in de Verenigde Staten. Heb jij betaalde abonnementen of applicaties in de App Store gehaald? Houd ze dan goed in de gaten, want mogelijk kun je ze in de toekomst tegen een lagere prijs afsluiten.