Kleine app-makers dragen vanaf volgend jaar 15 procent commissie over omzet uit apps af aan Apple. Dit percentage was tot nog toe 30 procent. Grotere app-makers blijven deze commissie voor aankopen uit de App Store wel betalen.

App Store-commissie verlaagd voor kleine ontwikkelaars

Apple maakt het lagere tarief bekend via een bericht op de officiële website. De lagere App Store-commissie geldt alleen voor app-bouwers die jaarlijks minder dan één miljoen dollar omzetten via hun applicaties. Dit geld verdienen ze door klanten bijvoorbeeld in-app aankopen te laten doen, zoals een nieuwe outfit voor gamepersonages of het afkopen van reclames.

Het nieuwe beleid gaat per 1 januari 2021 in en geldt ook voor abonnementen. Voorheen rekende Apple in het eerste jaar een commissie van 30 procent, waarna dit percentage in het tweede jaar naar 15 procent ging. Vanaf nu is dit dus ook in het eerste abonnementsjaar 15 procent.

Apple voert de lagere App Store-commissie naar eigen zeggen in om kleine bedrijven tegemoet te komen. Het bedrijf wil er met dit lagere tarief voor zorgen dat app-bouwers “goed kunnen verdienen” aan het maken van kwalitatief hoogstaande apps, aldus topman Tim Cook in de bijhorende verklaring. Ook haalt de Apple-directeur het belang van de App Store voor de banenmarkt aan. Volgens Cook zorgt Apples app-winkel voor miljoenen extra banen wereldwijd.

Rumoerig rondom de App Store

Het verlaagde tarief wordt op een interessant moment aangekondigd. Apple krijgt de laatste maanden namelijk steeds vaker kritiek op haar bedrijfsvoering. Onder meer de Europese Unie doet bijvoorbeeld onderzoek naar vermeend machtsmisbruik van het bedrijf. Grote app-makers, waaronder Facebook en Spotify, betichten Apple van monopoliegedrag.

Ook ligt Apple al langer in de clinch met Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite. Deze game werd uit de App Store verwijderd omdat het bedrijf een eigen betaalsysteem had gemaakt. Dit druist tegen de voorwaarden van de App Store in en zodoende werd Fortnite compleet verwijderd. De gamemaker heeft de handen ineen geslagen met onder meer Spotify door de Coalition for App Fairness op te richten.

