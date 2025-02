Deze standaard Apple-app krijgt een nieuwe functie in iOS 18.4

Apple breidt een standaard applicatie op je iPhone uit met een handige functie in iOS 18.4. Benieuwd wat er verandert? Deze Apple-app wordt beter in iOS 18.4!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wachtwoorden

Apple heeft deze week de eerste testversie van iOS 18.4 uitgebracht voor ontwikkelaars. Met de bèta komen in Nederland en België vooral kleine veranderingen naar de iPhone. Eén van die verbeteringen zien we terug in een applicatie die sinds vorig jaar standaard op je iPhone staat. Met iOS 18.4 brengt Apple een handige nieuwe functie naar de Wachtwoorden-app, die ook op je iPad en Mac(Book) te vinden is.

Apple introduceerde de Wachtwoorden-app voor de iPhone met iOS 18. De applicatie is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld voor het opslaan van jouw wachtwoorden. Zo kun je van verschillende accounts je inloggegevens opslaan, die vervolgens automatisch worden ingevuld bij het inloggen. Op die manier hoef je de wachtwoorden niet te onthouden, want dat doet je iPhone voor je. In de Wachtwoorden-app worden ook tijdelijke codes weergegeven, die functie heeft Apple in iOS 18.4 verbeterd.

Tijdelijke code

In de Wachtwoorden-app kun je niet alleen wachtwoorden en gebruikersnamen opslaan, het is ook mogelijk om verificatiecodes te koppelen aan de applicatie. Deze codes zijn nodig als je wilt inloggen bij accounts met tweestapsverificatie. In dat geval is alleen je wachtwoord niet voldoende, maar moet je ook een code invoeren om in te loggen. Vanaf iOS 18.4 zie je in de Wachtwoorden-app hoelang deze code nog geldig is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De codes in de Wachtwoorden-app van Apple zijn vaak slechts korte tijd geldig. In de eerste testversie van iOS 18.4 heeft Apple daarom een groene cirkel aan de Wachtwoorden-app toegevoegd, waaraan je ziet hoe lang de code nog werkt. Is deze groene cirkel bijna rond? Dan kun je beter nog even wachten met het invoeren van de code, want deze wordt bijna vervangen door een nieuw getal. Zo voorkom je dat je bij het inloggen een code invoert, die nét niet meer werkt.

Release van iOS 18.4

Vrijwel alle verificatiecodes zijn dertig seconden geldig, daarna wordt er een nieuwe willekeurige code van zes cijfers gevormd. Met de nieuwe aftelklok in de Wachtwoorden-app van Apple zie je vanaf iOS 18.4 precies hoeveel seconden je nog hebt om de betreffende code in te voeren. Ben je benieuwd hoe je wachtwoorden toevoegt aan de Wachtwoorden-app? Hier leggen we uit hoe je dat doet!

Apple voert met iOS 18.4 nog meer kleine verbeteringen door, zo wordt het in de Foto’s-app gemakkelijker om albums te bewerken. De officiële release van iOS 18.4 laat nog even op zich wachten, Apple heeft al aangekondigd dat de update pas in april voor alle gebruikers wordt uitgebracht. Wil je weten welke veranderingen er nog meer naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over de eerste testversie van iOS 18.4!