Met een app konden Android-gebruikers berichten van en naar de Berichten-app op een Apple iPhone sturen. Maar Apple blokkeerde de app al heel snel.

Apple zag deze Android-app écht niet zitten

Beeper Mini is een app voor Android-smartphones die wel iets heel speciaals kan. Of moeten we zeggen ‘kon’, want sinds kort heeft Apple er een stokje voor gestoken. Met de app konden Android-bezitters berichten via iMessage (in het Nederlands: Berichten) sturen en ontvangen.

De app werkte helemaal prima en de berichten werden zelfs in blauwe ballonnetjes getoond. Normaal staan berichten die vanaf een Android-toestel naar een Apple-device gestuurd worden in een groen tekstballonnetje.

Alle andere functies die je normaal in de Berichten-app van de iPhone kan gebruiken, waren ook beschikbaar in de Android-app. Daarnaast had je voor de Android-app geen Apple ID nodig, maar de dienst kost wel twee dollar per maand.

Android-app werkte opeens niet meer

Drie dagen na de release werkte de app opeens niet meer. Berichten werden niet meer verstuurd en het lukte zelfs niet meer om een telefoonnummer te activeren in de app.

Toen de app niet meer werkte was het niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, tot een verklaring van Apple meer informatie gaf. Hierin vertelde Apple dat de app aanzienlijke beveiligings- en privacyrisico’s met zich meebrengt. Ze gaven daarbij aan dat deze technieken onder andere ongewenste berichten, spam en phishing in de hand kunnen werken.

De ontwikkelaars van Beeper Mini hebben in ieder geval al gezegd dat ze aan de Android-app blijven werken en naar manieren zoeken om de app weer werkend te krijgen.

