Foutje, bedankt! De veelbesproken AirTags worden genoemd in een officiële uitlegvideo over de Zoek mijn-app. Het filmpje heeft maar een paar minuten online gestaan, maar gelukkig zijn er screenshots gemaakt.



AirTags duiken op in Zoek mijn-app

Het filmpje werd opgemerkt door Appleosophy. De Apple-website schrijft dat de video ongeveer een kwartiertje op het officiële YouTube-kanaal van de iPhone-maker stond. Hierna werd het filmpje verwijderd. Gelukkig heeft de website een screenshot gemaakt, die je hieronder ziet.

Apple refereert overduidelijk naar de AirTags in het instellingenmenu van de iPhone. Alhoewel we nog steeds niet weten hoe de trackers er gaan uitzien, zijn andere kenmerken nu wel bevestigd. Er staat bijvoorbeeld dat het accessoire gevonden kan worden “ook wanneer de iPhone niet verbonden is via wifi of mobiele data.”

Dit bevestigt dat de AirTags gebruik gaan maken van Ultra Wideband, een nauwkeurige locatietechniek van de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max. Ook wordt duidelijk dat de AirTags intensief samenwerken met de Zoek mijn-app. Deze applicatie staat vanaf iOS 13 standaard op iedere iPhone.

Over de AirTags

AirTags zijn kleine apparaatjes waarmee je spullen kunt terugvinden via je iPhone, iPad of MacBook. De tracker gaat volgens geruchten op de Tile lijken. Deze stop je bijvoorbeeld in je portemonnee of rugzak, waarna je spullen altijd kunt lokaliseren. Ligt je portemonnee bijvoorbeeld onder een stapel kleren? Dan kun je ‘m via het scherm van je iPhone alsnog terugvinden.

Er breken waarschijnlijk drukke tijden aan voor Apple. Eerder kwam er een gerucht naar buiten dat de langverwachte opvolger van de iPhone SE vandaag onthuld wordt. Ook de AirTags laten waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Indien een accessoire in een uitlegvideo wordt genoemd, is het productieproces zo goed als afgerond.

