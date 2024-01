Apple heft grote beperking van AirTags en ‘Zoek mijn’ op – dit verandert er

Apple heeft veranderingen doorgevoerd bij AirTags en ‘Zoek mijn’, maar daar merk je niet direct iets van. Dit moet je weten over de nieuwe functie!

Maak jij het liefst aan al je spullen een AirTag vast? Dan is er goed nieuws, want Apple heeft veranderingen doorgevoerd in de ‘Zoek mijn’-app. Bij Apple was het tot nu toe mogelijk slechts een bepaald aantal AirTags toe te voegen op je iPhone. Heb je meer AirTags of soortgelijke trackers? Dan moest je kiezen welke je toevoegt, want Apple stond slechts zestien AirTags toe.

Daar is nu verandering in gekomen, want Apple heeft het maximum aantal objecten verdubbeld. Dat betekent dat je in totaal 32 AirTags toe kunt voegen aan de ‘Zoek mijn’-app van Apple. Zo ben je straks minder beperkt bij het aanschaffen van trackers, want je kunt dus aan meer dan dertig objecten een AirTag vastmaken. Toch is dat in sommige gevallen nog steeds niet mogelijk, want er is een addertje onder het gras.

AirPods tellen als twee objecten

Het is namelijk inderdaad mogelijk om in totaal 32 verschillende objecten toe te voegen in de ‘Zoek mijn’-app, maar een aantal apparaten wordt bij Apple dubbel geteld. Bij een AirTag voegt Apple slechts één object toe, maar dat geldt niet voor alle apparaten. Zo worden bij de AirPods en de eerste generatie AirPods Pro twee objecten toegevoegd. Bij de AirPods Pro 2 komen er zelfs drie apparaten bij in de ‘Zoek mijn’-app.

De AirPods Max telt dan wel weer als één apparaat. Dit heeft te maken met de ‘Zoek mijn’-functie van de apparaten, want je kunt de AirPods los terugvinden in de app. Je weet dan precies waar je linker- en rechteroortje is. Bij de tweede generatie AirPods Pro zie je de oplaadcase ook terug in de ‘Zoek mijn-app, waardoor je dus op drie objecten uitkomt.

Zo krijg je in combinatie met de AirTags bij Apple dus al snel het maximale aantal van 32 items. Om meer objecten toe te voegen moet je iPhone minimaal op iOS 16 draaien. Het is nog niet bekend of iOS 15 of lager ook ondersteuning biedt voor de functie.

Hier is de AirTag het goedkoopst

Bij het totale aantal van 32 objecten worden ook trackers meegenomen die niet van Apple zijn, maar wel werken met de ‘Zoek mijn’-app. Goedkopere aanbieders als de Kruidvat en Action hebben inmiddels soortgelijke apparaten op de markt gebracht. Vaak betaal je daar veel minder voor de neppe AirTag. Benieuwd naar de alternatieven? Bekijk dan hier waar je goedkopere trackers kunt halen met ondersteuning voor ‘Zoek mijn’.

Het verschil met de AirTag is dat de locatie van Apple’s tracker doorgaans vaker wordt bijgewerkt en nauwkeuriger te zien is. Zo weet je zeker dat je sleutels, koffer of portemonnee nooit meer kwijtraakt. Ben je van plan om een AirTag te kopen? Bekijk de beste prijzen dan in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!