Op vakantie? Koop voor vertrek een Apple AirTag (en voorkom kopzorgen)

Voordat je op vakantie gaat is het slim om eerst een Apple AirTag te kopen. Daarmee raak je straks nooit meer je koffer kwijt en het voorkomt daarmee een heleboel kopzorgen. Wij vertellen je wat je eigenlijk nog meer nodig hebt bij de AirTag en geven je ook nog een alternatief wanneer je de de tracker van Apple te duur vindt!

Koop een Apple AirTag als je op vakantie gaat

Ga je binnenkort op vakantie? Of ben je iemand die altijd alles kwijt is? Koop dan een Apple AirTag. Hiermee raak je nooit met je belangrijke zaken kwijt. Met de AirTag kun je jouw spullen snel weer terugvinden dankzij de Zoek Mijn-app op Apple-apparaten.

Stop je een Apple AirTag in je koffer wanneer je op vakantie gaat? Dan zie je altijd waar je koffer is en kun je hem makkelijk terugvinden. Ook wanneer je bagage tijdens een vliegreis niet is meegevlogen, kun je de AirTag gebruiken om te zien waar je koffer uithangt. Je hebt hem dan niet meteen terug, maar weet in ieder geval waar hij is gebleven. En dat geeft toch wat meer rust.

Daar blijft het niet bij, want je kunt de AirTag natuurlijk ook in je tas stoppen of aan je sleutelbos hangen wanneer je een keer een dagje op stap gaat. Raak je onderweg je sleutels kwijt? Dan kun je ze snel weer terugvinden, want je krijgt dan een melding dat je ze hebt achtergelaten. Let op: deze functie moet je wel eerst even aanzetten.

AirTag Kopen

Als je dus van plan bent om binnenkort op vakantie te gaan, is het slim om nu al een Apple AirTag te kopen. Wij hebben de beste prijzen al voor je opzocht in onze AirTag-prijzenvergelijker. Dan weet je in ieder geval dat je niet teveel gaat betalen!

Ook handig: AirTag-hoesje

Je Apple AirTag heeft de vorm van een klein, rond schijfje. Hierdoor kun je hem makkelijk ergens in stoppen, maar het wordt lastiger om hem bijvoorbeeld aan je sleutelbos te hangen.

Daarvoor heb je een goed sluitend sleutelhangerhoesje nodig, zodat je de Apple AirTag tijdens je vakantie niet uit het hoesje kan glippen. Apple heeft verschillende hoesjes te koop, maar die zijn behoorlijk prijzig. Je kunt op meerdere websites een goedkoper hoesje krijgen, vaak voor een fractie van de prijs.

Toch is het niet altijd verstandig om voor het goedkoopste hoesje te gaan, omdat je dan snel de kans hebt dat je de AirTag onderweg verliest. De meeste goedkope hoesjes sluiten namelijk net niet lekker aan.

De beschermhoes van SWOOP is dan de gulden middenweg: het hoesje is niet te duur en je AirTag blijft wel goed zitten. De SWOOP’s beschermhoes is via Bol.com verkrijgbaar voor 7,87 euro.

Wil je toch een officieel hoesje van Apple voor je AirTag? Check dan onder andere de Apple AirTag Loop (Electric Orange). De AirTag Loop is niet al te duur en verkrijgbaar in leuke kleurtjes. Het hoesje is te koop bij Amac voor 29 euro.

Niet vergeten: Apple AirTag instellen

Voordat je op vakantie gaat en het vliegtuig instapt, moet je wel eerst de Apple AirTag instellen. Je moet de bluetooth-tracker dan koppelen aan je iPhone of iPad. Het instellen van je gloednieuwe AirTag is zo gepiept. Hieronder leggen we het stap-voor-stap uit.

Lees meer: AirTag instellen – koppel de slimme tracker met je iPhone of iPad

AirTag-alternatief: Tile Mate

Vind je de AirTag toch iets te duur? Een redelijk alternatief is dan de Tile Mate. Deze tracker heeft een vierkante vorm met een klein gaatje. Hier door kun je hem heel makkelijk aan bijvoorbeeld je sleutelbos hangen.

De Tile Mate maakt geen gebruik van het Zoek Mijn-netwerk van Apple. Dus je hebt de gratis Tile-app nodig om je spullen op te sporen. Ook leuk: je kunt de knop op de Tile gebruiken om je iPhone een geluid te laten maken wanneer je die kwijt bent. De Tile Mate Mate (2022) is onder andere te koop bij Bol.com voor 23,89 euro.

