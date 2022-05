Apple AirTag biedt hulp (eindelijk een positief verhaal over de tracker)

De AirTag is de laatste tijd erg vaak negatief in het nieuws, maar gelukkig zijn er zo nu en dan ook positieve verhalen te horen. Zo bood een Apple AirTag hulp toen er een flinke hoeveelheid fotoapparatuur werd gestolen. iPhoned vertelt je er meer over!

Apple AirTag helpt fotograaf een boef te vangen

De AirTag van Apple heeft eindelijk weer een keer hulp geboden. Een fotograaf die in Australië op vakantie was, heeft met de tracker zijn gestolen spullen teruggevonden. Hier zat onder andere fotoapparatuur ter waarde van 6625 euro tussen.

Graham Tait was begin mei op vakantie in Australië. Toen hij aan het inchecken was bij zijn hotel, stal een dief een tas en camera uit zijn auto. In de tas zat onder andere een laptop, een Sony-camera, een portemonnee, een GoPro en andere spullen ter waarde van 10.000 Australische dollars.

Omdat Tait AirTags in zijn tas had verstopt, opende de man de ‘Zoek Mijn‘-app. Via een tik op zijn iPhone kwam hij erachter dat zijn spullen zich in een andere hotelkamer bevonden. Zonder de dief te confronteren belde hij de politie. Deze pakten de vermeende dader op en gaven de spullen terug. Zonder de Apple AirTag was de fotograaf al zijn apparatuur kwijt geweest.

AirTag laatste tijd in het nieuws omtrent stalking

De Apple AirTag is de laatste tijd vaker in het nieuws gekomen vanwege stalking dan het bieden van hulp. Dieven kunnen auto’s jatten met hulp van de Apple AirTag. Ook leek het erop dat een familie in Disney World werd gestalkt met Apple AirTags.

Apple is al een enige tijd bezig om van deze vervelende bijsmaak af te komen. De AirTags zijn namelijk bedoeld om verloren spullen terug te vinden in plaats van het volgen van mensen. Apple heeft er genoeg van en er zijn al enkele updates uitgevoerd om het stalken moeilijker te maken. Zo piept de AirTag nu harder, zodat je het sneller hoort als er een onbekende AirTag in de buurt is.