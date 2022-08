Bagagedief opgepakt dankzij populaire Apple AirTag

Een medewerker van een luchtvaartmaatschappij uit Florida is gearresteerd nadat een Apple AirTag de politie hielp bij het vinden van een vermiste koffer. De koffer was tijdens het transport verdwenen.

Apple AirTag spoort vermiste koffer op

Steeds vaker nemen reizigers hem mee op reis: de Apple AirTag. De tracker is een gadget om je zoekgeraakte spullen op te sporen. Die traceer je vervolgens in de Zoek mijn-app, een app die standaard op je iPhone geïnstalleerd staat.

Vorige maand meldde een reiziger aan de luchthaven van Florida dat haar bagage nooit op de bestemming was aangekomen. De koffer – met items ter waarde van meer dan 1600 dollar – werd opgegeven als verloren/gestolen.

Omdat ze een Apple AirTag in de koffer had gestopt, kon ze de locatie van de koffer blijven volgen. Ze zag dat de tracker voor het laatst actief was in het gebied van Kathy Court in Mary Esther. Het kleine stadje ligt op dan 16 kilometer ten westen van de luchthaven.

Een maand later werd de zaak opnieuw bekeken, toen een tweede reiziger melding maakte van diefstal. De reiziger meldde dat op 9 augustus voor meer dan 15.000 dollar aan juwelen en andere items uit zijn bagage was gestolen.

De lokale autoriteiten gingen met de luchthaven na welke medewerkers woonachtig zijn in Kathy Court en kwamen uit op een 19-jarige man. In zijn woning troffen ze de vermiste sierraden aan die op 9 augustus waren opgegeven. De andere bezittingen werden niet teruggevonden. De man – een onderaannemer van de luchtvaartmaatschappij – gaf de diefstal toe.

AirTag is weer op voorraad

De tracker van Apple wordt steeds populairder. De AirTag maakt gebruik van gecodeerde bluetooth-technologie om de locatie naar de Zoek mijn-app van de eigenaar te sturen. Opmerkelijk is dat het accessoire geen data nodig heeft om te werken. De AirTag vangt de signalen op van een Apple-apparaat uit de buurt. Zo weet je ook op grote afstand wat de locatie van je tas, koffer of portemonnee is.