Als ik zeg “augmented reality”, waar denk jij dan aan? Ik dacht in ieder geval niet aan het terugvinden van verloren spullen met een dure Apple-sleutelhanger. Toch is dat wel waar we nu zijn. iPhoned-redacteur Michel over de praktische, maar saaie toekomst van augmented reality.

Opinie: AirTag laat toekomst van augmented reality zien

De eerste keer dat ik over het bestaan van augmented reality (AR) hoorde, sloeg mijn verbeelding op hol. Door de digitale en ‘echte wereld’ samen te voegen is in principe alles mogelijk en dat wist de AR-industrie ook.

Ze maakten ons lekker met games en films die veel interactiever zouden worden, met een totaal nieuwe beleving als gevolg. Virtuele bezichtigingen zouden net zo verhelderend worden als een huis in het echt zien en om schoenen te passen hoefde je niet meer naar de winkel. Je richtte gewoon je telefooncamera op je voeten om te kijken of de stappers passen.

Anno 2021 is AR allesbehalve een nieuwe technologie. Sterker nog, we spreken al jaren over de ‘belofte’ die deze nieuwe manier van omgaan met technologie moet gaan inlossen.

Ik denk dat de belofte allang is ingelost, maar de verwachtingen te hoog liggen (en lagen). De kersverse Apple AirTags laten namelijk zien dat AR praktisch is voor de massa, maar allesbehalve spectaculair.

Hittezoeker

Je kunt de piepkleine Apple-tracker gebruiken voor het terugvinden van verloren spullen. Stop er bijvoorbeeld eentje in je portemonnee en rugzak om nooit meer achter de bank te hoeven zoeken.

In plaats daarvan open je de Zoek mijn-app op je iPhone en iPad. Vervolgens zie je tot op een paar centimeter nauwkeurig waar je portemonnee ligt. Je hoeft niet eens te zoeken, want je Apple-apparaat wijst je automatisch in de goede weg via een pijltje en het aantal meters dat je nog moet afleggen. Zie het als de digitale versie van “koud, koud, warm, warm, heel heet!”

Dit uiterst praktische voorbeeld van AR hebben we te danken aan de zogeheten U1-chip. Deze speurneus zit sinds de iPhone 11 (Pro) van 2019 in een hoop nieuwe Apple-apparaten en is in staat om nauwkeurig locaties te bepalen. Dat doet de chip door een signaal uit te zenden dat opgepikt wordt door andere spullen met een U1-chip, zoals de iPhone 12 of AirTag.

De belofte van AR

Dat was het. Dit is waarschijnlijk het meest praktische voorbeeld van AR dat we de komende jaren te zien krijgen. Je kunt verloren spullen terugvinden met een Apple-tracker, en het bedrijf was niet eens de eerste. Concurrenten als Tile hebben de markt voor trackers geopend en zelfs Samsung was Apple te snel af met haar SmartTag.

Het leest misschien teleurgesteld, maar eigenlijk is het een fraai stukje techniek. Iedereen die haar of zijn portemonnee weleens is kwijtgeraakt weet hoe vervelend dit is. Als je het idee van de AirTag twintig jaar geleden had verteld, keken mensen je waarschijnlijk verwonderd (en ronduit verbaasd) aan.

Feit blijft echter dat AR – en aanverwante termen als virtual reality (VR) en mixed reality (MR) – al jaren in de ‘beloftehoek’ zitten. De industrie blijft van de daken schreeuwen hoe revolutionair de technieken zijn en hoe ze onze levens gaan veranderen. De gemiddelde mens merkt hier echter weinig van. Heel eerlijk: hoe vaak gebruik jij de LiDAR-scanner van je iPhone 12 Pro (Max) of iPad Pro?

Waarschijnlijk niet zo vaak. En de keren dat je de speciale dieptesensor toch gebruikt, doe je dit waarschijnlijk vanuit praktische redenen. Zo is de Meten-app fijn om bijvoorbeeld te checken hoe breed je bank is, en kun je met de IKEA-app checken hoe nieuwe meubels in je interieur passen.

Dit is natuurlijk hartstikke handig, maar is het ook revolutionair? Nee, waarschijnlijk niet.

Op naar de Apple Glass

De eerstvolgende ‘AR-mijlpaar’ van Apple wordt misschien de Apple Glass. Als we de geruchten mogen geloven, sleutelt Apple momenteel aan meerdere slimme brillen. De eerste zou dit jaar al aangekondigd worden en AR met VR combineren. Hij ziet er dan ook uit volgende concurrerende headsets, zoals de Oculus Quest van Facebook.

Daarna zou Apple een bril met alleen AR uitbrengen. Deze ziet er volgens insiders uit als een doorsnee montuur, inclusief glazen die je op sterkte kunt kopen. Op de hele lange termijn schijnt Apple ook nog aan slimme contactlenzen te werken. Hierover is nog maar weinig bekend, dus neem de claim met een korreltje zout.

