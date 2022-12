Alle geruchten op een rij: deze AirPods verwachten we in 2023

Welke AirPods verwachten wij volgend jaar te zien van Apple? Wij zetten onze AirPods-voorspellingen voor 2023 voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke AirPods verschijnen in 2023?

Dit jaar bracht Apple eindelijk de tweede generatie van de AirPods Pro uit. Dat past binnen de traditie die Apple inmiddels heeft opgebouwd, want sinds 2019 wordt ieder jaar een nieuw paar AirPods uitgebracht. We verwachten dat ook volgend jaar dus een nieuw paar AirPods verschijnt. Lees hier onze AirPods-voorspellingen voor 2023!

AirPods 4

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de ‘normale’ AirPods een flinke update kregen. In oktober 2021 werden de AirPods 3 geïntroduceerd, die qua design iets weg hebben van de AirPods Pro. De AirPods 3 werden iets meer dan twee jaar gelanceerd na de tweede generatie AirPods, dus het is goed mogelijk dat volgend jaar de AirPods 4 verschijnen.

De vierde generatie AirPods krijgt naar verwachting ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en de LC3-codec. Deze nieuwe bluetooth-update is voornamelijk energiezuiniger en zorgt ervoor dat gegevens met minder vertraging kunnen worden verstuurd. De nieuwe AirPods krijgen dus waarschijnlijk de vernieuwde H2-chip, die ook in de AirPods Pro 2 zit.

Ruisonderdrukking hoef je echter niet te verwachten, want dat blijft écht voorbehouden aan de Pro’s. Onze voorspelling is in ieder geval dat de vierde generatie AirPods eind volgend jaar op de markt verschijnen.

AirPods Pro 3

De AirPods Pro hebben dit jaar met de tweede generatie een waardige opvolger gekregen. De AirPods Pro 2 hebben swipe-controls in de steeltjes, waarmee je het volume van je muziek aan kunt passen door met je vingers over het steeltje te vegen. Bovendien beschikken de AirPods Pro 2 over actieve ruisonderdrukking en de nieuwe adaptieve transparantiemodus.

Een flinke update dus in vergelijking met de eerste generatie AirPods, waardoor we niet verwachten dat er volgend jaar al een derde generatie AirPods Pro verschijnt. De AirPods Pro 3 krijgen naar alle waarschijnlijkheid een nieuw design (zonder steeltje?) en ook de case moet voor een usb-c-uitgang op de schop. Apple heeft nog even om hieraan te werken, want de nieuwe AirPods Pro verschijnen op zijn vroegst in 2024.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Max 2

De eerste uitvoering van de AirPods Max is alweer een tijd geleden uitgekomen en dat maakt het meer dan waarschijnlijk dat de koptelefoon komend jaar een upgrade krijgt. De eerste generatie van de koptelefoon was comfortabel te dragen en heeft met de actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus bijna dezelfde functies als de AirPods Pro. Er was echter wel kritiek op de hoge prijs van het product.

De nieuwe uitvoering van de AirPods Max krijgt een usb-c-aansluiting en een andere bediening. De AirPods Max worden bediend met het draaibare kroontje dat we kennen van de Apple Watch. Maar Apple denkt dat dat beter kan. Er is sprake van AirPods Max 2 met touch-bediening. Hiermee kun je door op de oorschelp te vegen of te tikken het volume aanpassen of naar een andere nummer gaan.

De AirPods Max 2 krijgen bovendien oordetectie. Hiermee hoef je niet elke keer eerst te checken wat de linker- of rechterkant van de koptelefoon is voordat je hem opdoet. Onze voorspelling is dat de eerste generatie AirPods Max begin volgend jaar nog in een aantal nieuwe kleuren verschijnt, om aan het einde van volgend jaar het stokje over te dragen aan de AirPods Max 2.

Andere voorspellingen voor 2023: Mac Pro en Apple XR

Ben je benieuwd wat we nog van Apple verwachten in 2023? Eerder zetten we al onze voorspellingen voor volgend jaar onder elkaar. Met een nieuwe Mac Pro en Apples eerste VR-bril kunnen we ons hopelijk klaar maken voor een innovatief jaar vol met nieuwe gadgets!

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.