Apple bevestigt: AirPods Pro 3 komen er binnenkort aan

Apple’s eigen software heeft bevestigd dat het bedrijf werkt aan de AirPods Pro 3 én dat de oortjes mogelijk al snel verschijnen. Dit is er al bekend.

AirPods Pro 3

De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van de AirPods Pro. Apple heeft deze geruchten nu onbedoeld bevestigd, want in nieuwe software van het bedrijf is een verwijzing naar de AirPods Pro 3 opgedoken. In een recente softwareversie beschrijft Apple een functie, die is ontwikkeld voor de AirPods Pro 2 en nieuwer. Met ‘nieuwer’ verwijst Apple dus naar de derde generatie AirPods Pro.

Het gaat om een recente aanpassing van Apple, want eerder beschreef de code enkel nog de AirPods Pro 2. In een nieuwe softwareversie heeft Apple daar dus AirPods Pro 2 en later van gemaakt. Dat betekent dat het bedrijf op de achtergrond de software voor de oortjes voorbereidt op de release van de AirPods Pro 3. Mogelijk verschijnen de nieuwe AirPods Pro dus al sneller dan eerder werd verwacht.

Looks like Apple may be prepping for AirPods Pro 3 👀 pic.twitter.com/CldIUbWpl1 — Aaron (@aaronp613) May 14, 2025

Nieuwe functies

Volgens geruchten werkt Apple aan grote veranderingen bij de AirPods Pro 3. Zo krijgen de oortjes een nieuw ontwerp, met een korter steeltje en een compactere oplaadcase. Dit zou voor het eerst zijn sinds de release van de AirPods Pro dat Apple het design van de oortjes aanpast. Bij de AirPods 4 zagen we al soortgelijke veranderingen, het oplaaddoosje van die oortjes is veel kleiner dan eerdere cases.

Andere verbeteringen die naar de AirPods Pro 3 komen zijn verbeterde ruisonderdrukking en een hartslagmeter. Laatstgenoemde is nu al beschikbaar bij de Powerbeats Pro 2, die oortjes beschikken voor het eerst over een hartslagmeter. De kans is groot dat we vrijwel dezelfde feature bij de AirPods Pro 3 zullen zien. Ook zijn er geruchten dat de AirPods Pro 3 een temperatuursensor krijgen, die een betrouwbare meting van je lichaamstemperatuur geeft.

Release van de AirPods Pro 3

Het is nog onduidelijk welke functies nog meer naar de AirPods Pro 3 komen. Mogelijk krijgen de oortjes een nieuwe vertaalfunctie, waarmee gesproken tekst direct vertaald wordt naar je eigen taal. Zo wordt het veel gemakkelijker om een gesprek te voeren met iemand, die een andere taal spreekt. Voor deze functie wordt waarschijnlijk Apple Intelligence op de iPhone gebruikt, dus het is onduidelijk of de feature in het Nederlands beschikbaar zal zijn bij de AirPods Pro 3.

Apple heeft onbedoeld bevestigd dat de AirPods Pro 3 op de planning staan. De verandering in de software duidt op een aanstaande release, terwijl de oortjes oorspronkelijk pas in het najaar werden verwacht. Mogelijk zien we de nieuwe AirPods Pro 3 al in juni, als Apple de WWDC organiseert. Ben je benieuwd welke software en hardware je dan kunt verwachten? Lees hier alles over de WWDC 2025!