De Apple AirPods 3 en AirPods Pro 2 gaan volgens Ming-Chi Kuo pas in 2021 in productie. De betrouwbare analist deelt daarnaast ook het verwachte lanceringsmoment van Apple’s debuterende high-end headset.



AirPods 3 en AirPods Pro 2 gerucht: productie in 2021

Ming-Chi Kuo is een bekende Apple-analist die vaak accurate voorspellingen deelt. Ditmaal doet hij een voorspelling over Apple’s komende oordopjes en hoofdtelefoon. Kuo vertelt dat de AirPods 3 waarschijnlijk pas begin 2021 in productie gaat, gevolgd door een lancering later dat jaar. Hiermee wijkt hij af van veel andere recente geruchten.

De nieuwe AirPods Pro gaan volgens Kuo pas aan het einde van 2021 in massaproductie. Hierdoor brengt Apple dit product mogelijk pas begin 2022 uit. Het gaat bij de AirPods Pro dus duidelijk nog om toekomstmuziek. Hierdoor is dit potentiële lanceringsmoment nog niet zo concreet.

Tegenstrijdig met eerdere geruchten

De analist is er van overtuigd dat een AirPods-release gedurende dit jaar onwaarschijnlijk is. Er zijn echter al veel geruchten die dit wel suggereren, waardoor Kuo’s voorspelling vrij opmerkelijk is. Hij gelooft dat andere analisten en lekkers het ontwerpproces verwarren met een Beats-product.

Het is nog best onduidelijk hoe Kuo’s verwachting overeenkomt met eerdere geruchten over een eventueel nieuw model AirPods Pro dat dit jaar zou debuteren. Daarnaast voorspelt hij dat de oortjes aanzienlijk later verschijnen dan in eerste instantie verwacht werd. Jon Prosser deelde recent nog dat Apple in mei nieuwe AirPods uitbrengt.

Opvallend genoeg zit Kuo wel meer op één lijn met de geruchten over Apple’s komende hoofdtelefoon. Hij zegt dat deze waarschijnlijk al medio dit jaar in massaproductie gaat. Dit zou betekenen dat de langverwachte over-ear headset mogelijk nog dit jaar wordt uitgebracht.

