De populaire oordopjes zijn officieel alleen in het wit te koop. Maar Apple wilde de AirPods ook in nog wat andere kleuren uitbrengen.

Zien: in deze opvallende kleuren wilde Apple AirPods uitbrengen

Veel AirPods-gebruikers vragen er al jaren om: oordopjes in andere kleuren. Maar Apple heeft de reguliere AirPods tot nu toe officieel alleen in het wit uitgebracht. Als je AirPods in een andere kleur wilt, ben je aangewezen op AirPods Max of niet officiële oplossingen.

Post Christmas Post: They've been also tested in these colors, and yet outside-in color assumption. https://t.co/KcgqGie4yE pic.twitter.com/mMHMTr4vMt — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 28, 2025

Toch heeft Apple zelf ook al eens andere kleuren overwogen voor de oortjes. De X-gebruiker Kosutami heeft vaker prototypes van Apple-producten gedeeld en heeft onlangs ook de eerste prototypes van de eerste AirPods laten zien.

Deze prototypes van de eerste generatie AirPods hadden iets speciaals, want ze hadden een kleurtje. De kleuren lijken wat weg te hebben van de iPhone 5c-kleuren. Naast een roze en gele kleur zijn er ook verschillende paars-tinten te zien. Daarbij moet wel gezegd worden dat alleen de oplaaddoosjes een kleurtje hebben gekregen. De AirPods zelf hebben geen andere kleuren, want die zijn nog gewoon standaard wit.

Wil je toch Apple AirPods in andere kleuren dan wit? Dan zijn alleen AirPods Max in verschillende kleuren te krijgen. Wil je per se Apple-oortjes in een andere kleur? Dan kun je terecht bij onder andere de Powerbeats Pro 2.

De Powerbeats Pro zijn een alternatief van de AirPods Pro, maar dan meer gericht op sporters. Aan de oordopjes zit ook een aanpasbare haakje dat je om je oor doet. Hierdoor zitten ze steviger en voorkom je dat de oordopjes uit je oren vallen.

De Powerbeats Pro 2 hebben een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo hebben ze onder andere meer actieve ruisonderdrukking en een Transparantie-modus.

