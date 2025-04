Schokkend: zoveel slechter is Apple AI in vergelijking met Android

Apple heeft handige AI-functies geïntroduceerd op de iPhone. Maar de AI van Apple is een stukje slechter dan sommige Android-toestellen.

Apple AI: zoveel slechter dan Android

Sinds iOS 18.4 heeft Apple Intelligence ondersteuning voor meerdere talen en is het nu ook mogelijk om de functies hier te gebruiken. Daarvoor moet je natuurlijk wel je iPhone op het Engels instellen.

Heb je dat eenmaal gedaan dan kun je de functie Ruim op (Engels: Clean Up) gebruiken om afleidende objecten in foto’s te verwijderen. Deze functie moet je wel eerst even downloaden door de app Foto’s te openen. Handig om te weten: heb je de functie eenmaal binnengehaald? Dan kun je hem blijven gebruiken, ook al zet je de iPhone terug op het Nederlands.

Ruim op: Apple vs Android

De functie werkt goed, zolang je maar kleine objecten wilt verwijderen of een egale achtergrond hebt. Is dat niet het geval dat wordt het al heel snel een stuk moeilijker voor Apple’s AI.

In het voorbeeld hieronder heb ik mezelf weggehaald. De AI moet daarbij een stuk van de achtergrond (en een gedeelte van de bek van de haai) zelf verzinnen. Hier zie je dat de AI van Apple daar nog wat moeite mee heeft.

Android heeft op veel toestellen een soortgelijke functie. Om te kijken of er veel verschil zit tussen Apple’s AI en op Android hebben we dezelfde foto nog een keer bewerkt. Hiervoor gebruikten we een OnePlus 13 met OnePlus AI gebruikt.

Zoals je ziet oogt het resultaat wel een stuk beter dan met Apple’s AI. Maar als je wat beter kijkt zie je ook dat er hier en daar nog wat zaken mankeren. Zo zien de tanden er van dichtbij wat vreemd uit en heeft het hek op de achtergrond een rare vlek. Toch moeten we toegeven dat op dit moment de AI van Apple wat slechter is dan die van sommige Android-toestellen.

iPhone zonder Apple AI?

Apple AI is alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Heb je een oudere iPhone? Dan moet je het zonder de AI-functies doen.

Toch is er een manier om AI-functies ook op je oudere iPhone te krijgen. Dat kan met de app Google Photos. Hierin zitten een aantal AI-functies om je foto’s mee te bewerken.

iPhone 16 kopen

