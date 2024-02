Apple komt met een AI voor het bewerken van foto’s: zo werkt dat

Apple werkt aan een nieuwe AI, waarmee het veel makkelijker wordt foto’s te bewerken. Zo werkt de nieuwe functie voor je Fotobibliotheek!

Apple werkt aan AI voor foto’s

Er komt dit jaar een enorme update naar je iPhone, mogelijk zelfs de grootste update ooit. Apple werkt aan iOS 18 en is van plan om een inhaalslag te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Vooral Siri krijgt naar verluidt veel nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor Opdrachten. Nu blijkt dat Apple ook aan een AI werkt om foto’s veel makkelijker mee te bewerken.

Lees ook: Jouw iPhone verandert compleet: dit gooit Apple in iOS overhoop

In iOS 18 krijgt de Fotobibliotheek er vermoedelijk dus ook handige functies bij. Nu gebruikt Apple al AI om foto’s te zoeken in verschillende albums. Je hoeft daarvoor alleen maar een zoekterm in te vullen (bijvoorbeeld ‘hond’), aan de hand van kunstmatige intelligentie worden dan alle foto’s en video’s met honden getoond. Vanaf iOS 18 wordt het bewerken van afbeeldingen naar verluidt dus ook veel makkelijker.

Zo bewerkt je foto’s in iOS 18

Je hebt in iOS 17 al genoeg opties om foto’s aan te passen, maar dat moet je dan wel zelf doen. Dat is precies waar iOS 18 verandering in gaat brengen, want Apple introduceert dan een AI die de foto’s voor jou gaat bewerken. Je hoeft daarvoor alleen maar een opdracht in te vullen, door middel van kunstmatige intelligentie wordt de foto dan aangepast op basis van die opdracht.

Zo kun je bijvoorbeeld vragen om de lucht op een foto lichter te maken of om de kwaliteit van de afbeelding te verbeteren. De AI van Apple kan complete foto’s bewerken, of alleen een bepaald onderdeel of object op de afbeelding. Het is dan mogelijk om de vorm, afmeting, kleur, textuur en stijl te veranderen van het geselecteerde deel. Dit hoef je straks dus niet meer zelf te doen!

AI is nu al te proberen

Goed nieuws als je de AI van Apple nu al wilt gebruiken om foto’s te bewerken, want het bedrijf heeft al een testversie uitgebracht. In dit testmodel is het al mogelijk om een afbeelding te uploaden en te bewerken met AI. Vul bij ‘Instruction‘ in het engels in hoe je de foto wilt aanpassen, de verbeterde versie verschijnt dan zodra je op ‘Example‘ hebt gedrukt.

Lees ook: iOS 18: deze iPhones krijgen de volgende update

Is de afbeelding niet zoals verwacht? Dan kun je de bewerkingen terugdraaien en de opdracht verfijnen. Het gaat nog om een testversie, dus er komen geen foto’s van hoge kwaliteit uit Apple’s AI. Deze beperkingen zijn ongetwijfeld verdwenen in iOS 18, waardoor het bewerken van foto’s straks veel makkelijker wordt. Natuurlijk kun je foto’s ook zelf bewerken in iOS 18. Wil je meer weten over de grootste update voor je iPhone ooit? Lees hier dan hier alles over iOS 18!

