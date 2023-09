Veiling: zóveel is een Apple advertentie van Steve Jobs waard

Een advertentie van Apple die door Steve Jobs is geschreven heeft enorm veel geld opgeleverd bij een veiling. Zoveel was de Apple-advertentie waard!

Handgeschreven advertentie van Steve Jobs geveild

Er is een handgeschreven advertentie van Steve Jobs verkocht op een veiling in de Verenigde Staten. En dat gebeurde voor een flink bedrag, het briefje werd namelijk voor maar liefst 175.759 dollar verkocht. Op de advertentie maakte Steve Jobs reclame voor de Apple-1, Apple’s eerste computer (en product in het algemeen) dat verkocht werd. De pc werd in 1976 voor het eerst verkocht.

Steve Jobs heeft de advertentie zelf geschreven, zo is onderaan het briefje nog het adres van zijn ouders te lezen. Dat is ook de plek waar Apple is begonnen jaren geleden. Bij de advertentie zijn twee polaroids toegevoegd, waarop de Apple-1 is te zien. Leuk detail: onder één van de polaroids is als bijschrift toegevoegd dat de foto wazig is, omdat de camera trilde bij het nemen van de foto.

Apple-1 was de eerste computer van Apple

De Apple-1 is Apple’s eerste computer en één van de eerste pc’s ter wereld. In principe was de Apple-1 alleen een losse printplaat met chips, die er compleet anders uitzag dan de computers die we tegenwoordig gebruiken. Voor de Apple-1 legde je ‘slechts’ 666,66 dollar neer in 1976. Je moest de behuizing, voeding, het toetsenbord en het scherm er dan wel zelf bij kopen.

Dat de Apple-1 aangesloten kon worden op een monitor en toetsenbord was juist nieuw voor die tijd, waardoor de computer enorm innovatief was. Er zijn maar 200 toestellen van de Apple-1 geproduceerd, daarna is Apple overgestapt op de Apple-2. Naast de advertentie werd ook de computer verkocht tijdens de veiling. De Apple-1 zelf leverde 233.520 dollar op, véél meer dus dan de vraagprijs van 40 jaar terug.

Oude apparaten van Apple veel geld waard

De Apple-1 van Steve Jobs advertentie is dus maar beperkt geproduceerd, waardoor de computer eerder al eens veel geld heeft opgeleverd. In 2010 werd een Apple-1 voor 175.000 euro te koop aangeboden op een veiling. Als de computer nog werkt is die zelfs nóg meer waard. Zo werd een functionerende Apple-1 verkocht voor 295.900 euro in 2013. Twee jaar geleden werd dit record overtroffen; toen werd een nog werkende Apple-1 voor maar liefst 400.000 dollar verkocht.

De Apple advertentie van Steve Jobs is niet het eerste van Apple veel geld oplevert bij een veiling, want eerder zijn er al iPhones voor enorm hoge bedragen verkocht. Zo werden er eerder al oude iPhones geveild voor 54.000 dollar en 63.000 dollar. Heb jij dus nog een oud product van Apple liggen? Bewaar het dan goed, want misschien kun je er later wel geld voor vragen.

