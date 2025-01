Apple kondigt nieuwe achtergrond én wijzerplaat aan: zo krijg je ze

Apple heeft een nieuwe achtergrond en wijzerplaat uitgebracht voor de iPhone, iPad en Apple Watch! Benieuwd hoe ze eruitzien? Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe achtergrond en wijzerplaat

Apple heeft een nieuwe achtergrond voor de iPhone en iPad aangekondigd! Dat is niet alles, want er komt ook een nieuwe wijzerplaat naar de Apple Watch. Met de nieuwe achtergronden en wijzerplaat staat Apple stil bij Black History Month. De nieuwe collectie heeft de naam Unity Rhythm en is samengesteld met de kleuren zwart, groen en rood. Dat is geen toeval, want dat zijn de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag.

Bij zowel de iPhone als de iPad vormen zwarte, groene en rode lijnen samen het woord Unity. De Apple Watch krijgt er een bijpassende wijzerplaat bij, waarbij de lijnen veranderen in cijfers als je wilt zien hoe laat het is. Het gaat dus om een dynamische wijzerplaat, die beweegt zodra je jouw pols optilt. Bovendien hoor je bij de Unity Rhythm-wijzerplaat ieder (half)uur ritmische klanken, mits je het geluid aan hebt staan.

Apple Watch krijgt nieuw bandje

Bij de nieuwe wijzerplaat heeft Apple ook een nieuw horlogebandje voor de Apple Watch aangekondigd. Het gaat om een geweven sportbandje met de kleuren groen, rood en zwart. Apple heeft het nieuwe horlogebandje voorzien van een driedimensionaal effect, waardoor er ook een gele kleur verschijnt tussen polsbewegingen door. Op deze manier past het sportbandje goed bij de nieuwe wijzerplaat.

Ben je enthousiast over het nieuwe polsbandje? Dan hebben we goed nieuws, want het Black Unity-bandje kan vanaf vandaag worden besteld. Je betaalt 49 euro voor het nieuwe horlogebandje, later deze week wordt die dan bij je thuis afgeleverd. Het bandje werkt alleen met de Apple Watch Ultra (2), Apple Watch SE en de Apple Watch Series 4 of nieuwer in de uitvoeringen van 42 millimieter of 46 millimeter.

iOS 18.3 komt eraan

Dat Apple de nieuwe achtergrond en wijzerplaat heeft aangekondigd voor de iPhone, iPad en Apple Watch betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten op de volgende update. Het is de verwachting dat Apple iOS 18.3, iPadOS 18.3 en watchOS 11.3 binnenkort uitbrengt. Met deze updates komen de achtergronden en de wijzerplaat vanzelf naar je Apple-apparaten, daarvoor hoef je zelf dus niks meer te doen.

Door de aankondiging van de Unity Rhythm-achtergronden en -wijzerplaat weten we vrijwel zeker dat Apple vanavond een reeks updates uitbrengt. Houd je Apple-apparaten daarom goed in de gaten, want rond 19.00 uur Nederlandse tijd kun je ze updaten. Benieuwd welke softwareversies nog meer beschikbaar komen? Lees dan hier alles over de updates die Apple vanavond uitbrengt!