Apple Account Card komt naar jouw Apple Wallet: dit kun je ermee

Open jij regelmatig de Apple Wallet? In dat geval krijg je er binnenkort een kaart bij, want de Apple Account Card komt beschikbaar in Europa!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Account Card

De Apple Wallet wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwe kaart! Volgens geruchten heeft Apple de software achter Apple Pay aangepast, zodat de Apple Account Card naar meer landen kan komen. Apple Pay is gekoppeld aan de Apple Wallet, de digitale portemonnee op je iPhone en Apple Watch. In de Apple Wallet kun je betaalpassen als je creditcard of bankpas toevoegen, zodat je met je Apple-apparaat kunt betalen in winkels, restaurants en andere plekken.

Binnenkort kun je nog een betaalkaart toevoegen aan de Apple Wallet, want de Apple Account Card wordt uitgebreid naar meer landen. Deze kaart wordt gekoppeld aan je Apple Account, zodat je ziet wat het saldo van dat account is. Dit saldo kun je gebruiken om voor applicaties, abonnementen of muziek te betalen in de App Store en in de Muziek-app. De betaalkaart voor Apple Accounts is nu al beschikbaar in de Verenigde Staten, maar komt binnenkort vermoedelijk naar meer landen.

Deze landen krijgen de kaart

Door de wijzigingen in de software van Apple Pay is duidelijk dat de Apple Account Card naar meer landen komt. Het is de verwachting dat de nieuwe betaalkaart wordt uitgebreid naar Ierland, Denemarken, Finland, Noorwegen, België, Luxemburg en Portugal. Gebruikers in België kunnen binnenkort dus een nieuwe betaalpas toevoegen aan de Apple Wallet, in Nederland moeten gebruikers voorlopig nog wachten.

Het toevoegen van de Apple Account Card gaat op dezelfde manier als het toevoegen van andere betaalkaarten. In de Wallet-app kun je met de plusknop (+) rechtsboven een nieuwe kaart toevoegen. Wanneer de kaart hier beschikbaar is, kun je deze via dezelfde knop toevoegen aan de Apple Wallet. Het wordt op die manier veel gemakkelijker om het saldo van je Apple Account te zien, zodat je precies weet wanneer je dit saldo weer moet verhogen.

Release van de Apple Account Card

De Apple Account Card heeft verschillende voordelen. Je bent sneller op de hoogte van het saldo van je Apple Account en kunt dit gemakkelijker verhogen. Op dit moment moet je daarvoor nog door de instellingen van je iPhone zoeken. Je vindt het saldo van je Apple Account onder ‘Instellingen > Apple Account > Betaling en verzending > Voeg geld toe aan Apple Account’. Dit zijn veel stappen, de nieuwe betaalkaart maakt dit proces simpeler.

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe betaalpas precies beschikbaar komt in België en andere Europese landen. Dat de software achter Apple Pay is aangepast wijst er in ieder geval op dat Apple de release van de Apple Account Card voorbereidt. Mogelijk vertelt het bedrijf er in september meer over, als een reeks nieuwe producten wordt gepresenteerd. Wil je geen aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!